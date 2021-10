Ze sestavy je totiž vytlačily posily nebo dravé mládí. „Je to pro mě nové a nepříjemné, ale nedá se nic dělat. Nejdůležitější je mužstvo, až potom jednotlivci,“ reagoval na dotaz Deníku Rovnost slovenský záložník Štepanovský.

Přitom v uplynulém prvoligovém ročníku oba patřili mezi opory základní sestavy, Štepanovský naskočil do třiceti utkání, Moravec odehrál o dvě méně, ale víc minut – 2158. „Jasně že každý hráč chce být vždycky na hřišti, ale po zápase s Varnsdorfem se trenér rozhodl pro změnu a teď nehraju. Makám na tréninku, abych se dostal zpátky do sestavy. Doufám, že to bude co nejdřív,“ vyhlížel krajní obránce Moravec.

Jenže od domácí remízy 2:2 s Varnsdorfem na konci srpna Zbrojovka ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE vyhrála všechna čtyři utkání a vede tabulku o sedm bodů před trojicí pronásledovatelů Varnsdorf, Sparta B a Líšeň. V takovém případě trenéři do sestavy moc nesahají. „Když se mužstvu daří, trenér ho nemění, což respektuji, Kluci se chytli, takže ani nemá důvod,“ uznal třiatřicetiletý Štepanovský.

Oba dostali příležitost od první minuty minulou středu v pohárovém utkání na hřišti Varnsdorfu, ale duel se brněnskému týmu nepovedl a po prohře 2:4 po prodloužení z Mol Cupu vypadl. Utkání nedohrál zkušený stoper Lukáš Kryštůfek, který po zotavení z dlouhodobého zranění sice sehrál kompletní tři úvodní zápasy sezony, jenže pak přidal jen třináct minut v Ústí nad Labem.

Vytíženost hráčů Zbrojovky

886 minut – Jakub Řezníček, 835 – Jan Hladík, 773 – Jakub Přichystal, 713 – Jan Štěrba, 656 – Matěj Hrabina, 624 – Damián Bariš, 592 – Jan Moravec, 587 – Michal Ševčík, 563 – Jiří Texl, 520 – Lukáš Endl, 501 – Adrián Čermák, 478 – Adam Fousek, 324 – Pavel Zavadil, 308 – Peter Štepanovský, 283 – Lukáš Kryštůfek, 213 – Jakub Šural, 93 – Jan Hlavica, 16 – Martin Sedlák, 13 – Barnabáš Lacík, 4 – Daniel Kosek

Také Štepanovský v úvodních třech kolech nastupoval v základní sestavě, od té doby jen střídá. Moravec usedl na lavičku až v posledních čtyřech duelech. „Jsem hlavně rád, že se daří Zbrojovce a vyhráváme. Klidně ať kluci hrají celou dobu, když budeme sbírat tři body a postoupíme do první ligy,“ prohlásil čtyřiatřicetiletý zadák Moravec.

Když v posledním domácím utkání brněnský klub držel těsný náskok 2:1 nad béčkem Sparty, vyslal kouč Richard Dostálek oba zkušené hráče do hry v 72. minutě, jenže Zbrojovce rozvahu nedodali. „Oba dva odehráli dost zápasů, takže jsme očekávali, že přinesou klid, to nechceme od mladších hráčů. U Šedi (Štepanovský – pozn. red.) vstup do utkání nebyl podařený, ale pak začal víc bojovat i se k němu přiklonilo štěstí,“ povídal Dostálek.

Opačný vývoj sezony prožívají jiní zkušení fotbalisté Jiří Texl nebo Adam Fousek, kteří v úvodních kolech moc nenaskakovali, ale v posledních duelech už patří mezi základní pilíře hry. „Představovali jsme si, že budeme mít kvalitnější širší kádr, což se podařilo. Kluci dostali příležitost, v sestavě se chytli jiní hráči, ale za čtrnáct dní to může být jinak. Děláme s realizačním týmem maximum, aby byli hráči nachystaní. Na koho ukážeme, že se dostane do základní sestavy nebo nastoupí až v průběhu, od toho očekáváme kvalitu,“ podotkl kouč Dostálek.

Zatímco v záloze se chytil mladý Michal Ševčík, na kraji obrany zase letní posila z Opavy Matěj Hrabina. Štepanovský s Moravcem tak dál čekají na šanci. „Jasně že nechci sezonu odsedět, ale ještě zbývá hodně zápasů a myslím, že šanci určitě dostanu,“ přál si Moravec.

Může přijít v pátek od pěti hodin odpoledne, kdy Zbrojovka v pikantní bitvě přivítá na stadionu v Srbské ulici Vyškov, jehož barvy hájí spousta bývalých brněnských hráčů. „O motivaci budou mít postaráno, navíc v poslední době se jim opravdu daří. Navzájem se dobře známe, máme představu, jakým způsobem budeme hrát. Chceme v domácím prostředí potvrdit naši pozici a poslední ligové zápasy,“ sdělil Dostálek, kterému schází vykartovaný Jakub Řezníček, ale v plném tréninku už je kapitán Pavel Zavadil.