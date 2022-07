Vytáhlý obránce odehrál celý minulý ročník ve druhé slovenské lize. Když tedy vyběhl do úvodního zápasu v líšeňském dresu a musel ihned čelit útoku ostravského Baníku, byl to pro něj křest ohněm. „Musím uznat, že to byl velký rozdíl. S B týmem Slovanu Bratislava jsme bojovali o záchranu, abychom nespadli do třetí ligy, a tady jsem hned nastoupil proti takhle kvalitnímu soupeři. Dlouho jsme nehrál zápas na tak vysoké úrovni,“ uznává Laczkó.

V utkání si však bývalý slovenský mládežnický reprezentant vedl dobře, přestože za jeho pobytu na hřišti Líšeň dvakrát inkasovala, on sám žádnou chybu neudělal. „Dobře jsme si sedli s kolegy z obrany, hraje se mi s nimi v pohodě. Jenom už mi pak trochu docházely síly, cítím, že musím dohnat kondiční resty. Naskočil jsem ale do toho zápasu po jediném tréninku, takže už to bude jen lepší,“ věří stoper.

Z důvodu nabrání zápasové praxe Laczka nasadil trenér Valachovič do základní sestavy i pro utkání v Prostějově, navíc jako jeden z mála odehrál plných devadesát minut. „Takto těžké zápasy jsou pro mě motivující, vždy se na ně už dopředu těším. Hlavně jsem vždy ale rád, že do nich můžu nastoupit,“ líčí Slovák.

Mladému obránci vypršela po konci minulé sezony v klubu slovenského mistra smlouva, proto okolo něj kroužily i další kluby. „Řešil jsem už i dřív nějaké nabídky. Byl o mě zájem i na Slovensku, ale nebylo to nic konkrétního. Měl jsem navíc už i docela chuť jít někam do zahraničí a samozřejmě tuším, že česká druhá liga je kvalitnější než ta slovenská. Takže jsem spokojený,“ libuje si.

Pro autora devíti ligových startů by angažmá v Líšni bylo jeho první zahraniční štací, zatím si totiž zahrál jen za bratislavský Slovan a za Trenčín, kde byl na hostování. „Hlavně jsem zaznamenal velký zájem od trenéra Valachoviče. Po vzájemném zápase mě hned kontaktoval a začali jsme se reálně bavit o spolupráci. Když to všechno vyjde, tak jsem do Líšně nepřišel jen sedět na lavičce, chci hrát zápasy. Proto dám do všeho sto procent, abych si vybojoval místo v základu,“ burcuje Laczkó.

Adam Laczkó



Pozice: stoper

Věk: 25

Poslední klub: Slovan Bratislava U21