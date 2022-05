Jenže tentokrát i přes očekávaný triumf Zbrojovky je v sázce o dost víc. Svěřenci trenéra Milana Valachoviče stále bojují o pozice, které je posunou do baráže o postup do první ligy. „Vůbec na to nemyslím. S hráči jsme si řekli, že se o tom nebudeme bavit. Když se nám to povede, bude to obrovský bonus. Pokud skončíme čtvrtí pátí, pořád je to velký kus práce, který jsme odvedli,“ zdůraznil zkušený stratég.

Brňané se aktuálně nacházejí na druhé příčce s náskokem jednoho bodu před třetí Vlašimí. Na špici tabulky se vrátili po výhrách 1:0 ve Varnsdorfu a 2:0 doma s Prostějovem.

Předtím z pěti utkání získali jen tři body. „Nemyslím si, že bychom měli tou soutěží jen proplout. Někteří od nás očekávají, že budeme pomalu porážet Slavii nebo Spartu. Jejich hráči mají obědy v Alcronu (luxusní hotel v Praze – pozn. red.), zatímco třeba Jarda Málek si ho přinese v krabičce, ohřeje a jde trénovat. Teď jsme třikrát remizovali a už jsme byli na pranýři. Pracujeme v Líšni v nějakých skromných podmínkách a pořád se pohybujeme v tabulce nahoře. Klobouk dolů před klukama, že v tomto postavení a v této situaci jsme,“ zdůraznil Valachovič.

Líšeň spoléhá na Málka, po výhře s Prostějovem drží barážovou pozici

Přesto po sérii zápasů bez vítězství zavládla mezi hráči nervozita. „Říkali jsme si, co se děje, protože dva roky jsme na tohle nebyli zvyklí, aspoň doma jsme zápasy vždycky zvládali. Nezažili jsme v Líšni ještě žádnou herní krizi a teď jsme byli nervózní, že nám to nešlo, neklapalo a neměli jsme ani takové štěstí,“ přiznal obránce Michal Jeřábek, jenž je na východě Brna od léta 2019.

Před víc než týdnem po domácí remíze 1:1 s Táborskem se v líšeňské kabině dokonce značně diskutovalo. Bez účasti trenérů.

Hlavní slovo měli kapitán Ondřej Ševčík, David Pašek, Málek nebo právě Jeřábek. „Sedli jsme si s hráči a trochu probrali, co je špatně. Byla to spíš výměna názorů, vyříkali jsme si něco mezi sebou, co kdo vidí a naopak nevidí. Za mě můžu říct, že teď máme v zápase úplně jiný přístup v bránění nebo poctivosti. Je to opravdu diametrálně lepší,“ pochvaloval si stoper.

Po dvou výhrách v pěti dnech a nedělní prohře Vlašimi 1:2 se Zbrojovkou se Líšeňští dostali tři kola před koncem soutěže do nejlepší pozice v boji o baráž. „S klukama se o tom určitě bavíme, nebudu zastírat, že ne. Nemáme ale dlouhodobé plány, jestli baráž chceme, nebo ne. Jdeme zápas od zápasu a každý z nich chceme vyhrát. Uvidíme na konci, na co budou naše výsledky stačit,“ poznamenal Jeřábek.

ANKETA: Fantazie, reagují osobnosti na postup Zbrojovky. Udrží se mezi elitou?

Brněnskému celku v bitvě o druhé a třetí místo konkurují kromě Vlašimi také rezerva Sparty a Opava. „Hlavně náš domácí zápas se Spartou rozhodne, jestli se do baráže dostaneme, nebo ne,“ prohodil Valachovič.

Líšeň se totiž utká s Pražany příští středu. Tuto sobotu ji čeká jedenáctá Příbram a sezonu zakončí na hřišti sestupujícího Žižkova.

Ať už tento soutěžní ročník dopadne jakkoli, Valachovičův tým při třetí účasti ve druhé lize podruhé za sebou bojuje o historický výsledek klubu. „Je skvělé, že druhým rokem hrajeme na špici proti profíkům. Zeptejte se na Dukle Praha nebo na Žižkově, který má jen dvě výhry, jestli někdo z hráčů chodí do práce. Před klukama v Líšni smekám,“ dodal Valachovič.