Ovšem v souboji s talentovaným Jiřím Floderem mu v klíčovém okamžiku pomohla také souhra okolností. V poslední přípravě se Zlínem, kterou Brno prohrálo 0:5, se totiž Floder zranil. „Byla to shoda náhod. Jirka měl menší zdravotní problémy, týden před zápasem v Ústí netrénoval úplně naplno. Sečetlo se, že Šusťa byl momentálně v lepší formě, dostal šanci a zatím nás podržel,“ okomentoval volbu jedničky trenér gólmanů Zbrojovky Martin Doležal.

Šustr v obou utkáních předváděl skvělé zákroky, v Ústí nad Labem pomohl k výhře 2:1 a v pondělí se vychytanou nulou vydatně podílel na bezbrankové remíze s pražskou Duklou. „V závěru poločasu jsme si vypracovali dvě fantastické příležitosti, jenže nás dvakrát skvělým zákrokem vychytal domácí brankář,“ pochválil Šustra kouč pražského celku Roman Skuhravý.

Devětadvacetiletý Šustr se blýskl především proti pokusům Marka Fábryho a Martina Chlumeckého. „Při té poslední tečované střele už jsem byl nakročený doleva a měl jsem trošku štěstí, že to šlo blízko k nohám. Stihl jsem tam dát ruku a míč vytáhnout. Zaplaťpánbůh jsme uhráli nulu a měli jsme šanci až do konce bojovat o tři body,“ řekl boskovický rodák.

Remíza ovšem Zbrojovku odsunula už o šest bodů za vedoucí Pardubice. „Na hřišti bylo vidět, že jsme narazili na kvalitního soupeře. Samozřejmě je to ztráta, máme doma minus dva body, ale po tom utkání musíme remízu vzít,“ uznal Šustr.

V Líšni chytal na podzim pravidelně, ve čtrnácti utkáních třikrát nedostal ani gól. V zimě se výměnou za Pavla Halousku přesunul do Zbrojovky. V prvním jarním duelu proti Sokolovu před nucenou pauzou způsobenou koronavirovou pandemií ovšem dostal přednost Floder a Brno zvítězilo 1:0. „Před Ústím jsem se dozvěděl, že jdu do brány. Od toho jsem se odpíchl. Nevím, jakou dobu budu chytat, soustředím se na každé utkání, aby dopadlo co nejlíp, sbírali jsme body a přiblížili se prvnímu místu,“ popsal Šustr.

V této sezoně

JIŘÍ FLODER

16 zápasů, 1440 minut, 5 vychytaných nul, 15 obdržených gólů

MARTIN ŠUSTR

Líšeň: 14 zápasů, 1260 minut, 3 vychytané nuly, 24 obdržených gólů

Zbrojovka: 2 zápasy, 180 minut, 1 vychytaná nula, 1 obdržený gól

Třiadvacetiletý Floder teď trpělivě čeká na šanci. „Radši bych chytal, ale musím respektovat rozhodnutí trenéra. Šusťa předvedl v obou utkáních pár dobrých zákroků, kdy nás podržel a zaslouží pochvalu. Doufám, že se do brány ještě dostanu,“ řekl nadějný brankář.

Natažené vazy v kotníku z přípravy se Zlínem už doléčil. „Přistoupili jsme k tomu opatrně, nechtěli jsme riskovat, protože sezona bude náročná. Teď jsem v pořádku a to je pro mě hlavní,“ pravil Floder.

Na rozdíl od něj má už Šustr prvoligové starty, pět jich nasbíral v Olomouci a dalších pět přidal v Ostravě. Ovšem pozici jedničky napevno netřímal. „Šusťa se nikdy úplně neprosadil, přesto to nezabalil. Jiní gólmani by se na fotbal možná vybodli, ale měl pořád ambice, pomohla mu Líšeň,“ poznamenal Doležal.

Oba jeho svěřence zdobí jiné přednosti. „Šusťa je má v soubojích jeden na jednoho a je hrozně rychlý na čáře, což ukazoval jak v Líšni, tak teď v Ústí i s Duklou. Předvedl kvalitu a jsme za to rádi,“ vyzdvihl bývalý prvoligový gólman Zbrojovky.

Floder se ve třiadvaceti letech pořád fotbalově vyvíjí. „Jirka hrozně dře, pracuje na sobě a jeho čas přijde. Je mladý a chytrý člověk, velmi ambiciózní, takže ho hodně štve, že nechytá. Ovšem sezona je tak specifická, že podle mě přijde chvíle, kdy tam Jirka vleze a pomůže nám. Oba gólmani jsou vyrovnaní,“ zmínil Doležal.

Floder v této sezoně nastoupil k šestnácti druholigovým zápasům a pětkrát vychytal nulu. „Jirka má úplně jiné fyzické předpoklady, nebojí se jít do centrů. U gólmana je strašně důležité, že pořád pracuje na nedostatcích. V jeho věku má před sebou ještě dlouhou cestu,“ upozornil trenér Doležal.

Brankáři se svým koučem tvoří vlastní minitým. „Zápasy si spolu rozebíráme. Víme, kde máme rezervy a naopak přednosti. Společně se snažíme minimalizovat chyby, funguje nám to,“ doplnil Floder.