Oba jsou v líšeňském celku zatím jen na zkoušce. Francouzský útočník Toutou je po letním konci v prvoligovém Zlíně bez angažmá, posila do středu hřiště zase má problémy ve Slovácku. „Myslím, že se situace kolem nich v nejbližší době vyřeší," prozradil líšeňský kouč Milan Valachovič.

U bývalého střelce Teplic, Táborska nebo Zlína je zřejmé, že přišel jako náhrada za forvarda Jana Silného, jenž na startu zimní přípravy přestoupil do prvoligového Jablonce. Naopak Machalík zdaleka neoplývá defenzivními přednostmi, kterými v podzimní části druhé ligy táhl líšeňské fotbalisty Jakub Kučera, nyní už hráč Hradce Králové.

„Můžeme mít víc alternativ a určitě nemusíme hrát na klasickou šestku. Druhého Kučeru nepřivedeme, takže je potřeba něco změnit a máme na to dva měsíce, aby se nám to podařilo," namítl Valachovič.

Pětadvacetiletý hráč se proti Šamorínu pohyboval v prostoru pod útočníkem, nejprve vedle Marka Matochy, ve druhé půli pak téměř třicet minut po boku Jaroslava Málka. A Machalík tvořil hru, nebál se a už ve dvacáté minutě doklepl do sítě centr pravého beka Michala Bednáře (asistoval také u branky Toutoua). „Machalík má předpoklady, že se do toho dostane a už v prvním poločase bylo vidět, že je platný, navíc se gólově prosadil. Jde jen o to, aby s námi kvalitně potrénoval a získal herní praxi," zmínil Valachovič.

V zápase s druholigovým slovenským celkem se v líšeňském dresu poprvé objevil středopolař Marek Polášek z třetiligové rezervy Slovácka, jehož si vedení brněnského celku nejprve otestuje, dvacetiletý mladík naskočil v duelu až do druhého poločasu.

Od první minuty totiž dostal na postu defenzivního záložníka šanci navrátilec z hostování v Blansku Václav Minařík. „Véna je náš hráč a zatím pracuje velice dobře, i v zápasech vypadá slušně. Nechci předbíhat, ale osobně si myslím, že na jaro zůstane s námi," zamyslel se Valachovič.

Jako s jednou z náhrad za Kučeru se zřejmě počítalo také s Tomem Ulbrichem, který do Líšně přestoupil už v létě. Jenže Valachovič ho proti Šamorínu zařadil na pravý kraj zálohy, z této pozice třiadvacetiletý hráč po hbitém stažení míče v pokutovém území nastřelil břevno. „Tom se mi jeví dobře na kraji z pravé strany, kde nemáme moc alternativu za Broňu Stáňu, když schází. A Tomáš podal dobré výkony, v hřišti si s míčem dovolí, ale tentokrát mu chyběl větší klid v koncovce, mohl dát i dva góly," zhodnotil Ulbrichův výkon zkušený stratég.

Jeho svěřenci byli aktivnější především v první části hry, paradoxně víc šancí si vytvořili až po změně stran. V nadějných pozicích vysoko přestřelili branku soupeře Machalík a Ulbrich. „V utkání dostali šanci všichni hráči, je začátek přípravy a sestava rotuje. Zatím ve hře chybějí automatismy, ale chtěli jsme vyzkoušet vyšší presink, což se nám podařilo. V prvním poločase jsme neměli moc příležitostí, ve druhém pak tři čtyři stoprocentní. Hlavně mě ale potěšila větší dominance, protože soupěře jsme nepustili do šancí, měli snad jen dva rohy a to je všechno," liboval si Valachovič.

Další přípravné utkání odehraje Líšeň v sobotu proti Slovanu Bratislava. A na zacelení mezery po Silném a Kučerovi mají Brňané ještě měsíc a půl, první soutěžní utkání odehrají 4. března v Ústí nad Labem. S dalšími odchody z kádru Valachovič už nepočítá. „První liga začíná za tři týdny a mančafty už jezdí po soustředěních a nemyslím si, že by se měl ještě někdo od nás posunout do nejvyšší soutěže," pravil líšeňský kouč.

Ten už také vyhlíží návraty hráčů z marodky. Před sobotním utkáním se slovenským týmem pouze kolem hřiště kroužili Filip Chládek a Martin Zikl, který se po zranění zapojí do tréninku s týmem až příští týden. Ani na střídačce se neobjevili stoper Ondřej Ševčík nebo záložník David Krška, jenž se vrátil do Líšně po podzimním hostování ve Vyškově.