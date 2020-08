Kádr nejvíc poznamenal dlouho očekávaný odchod kapitána Jana Hlavici do brněnské Zbrojovky. Kromě něj se rozhodl odejít brankář Pavel Halouska do Blanska a hostování skončilo čtveřici hráčů, z toho v základní sestavě figurovali útočník Martin Zikl, záložník Tomáš Vasiljev a obránce Jakub Černín. „Dlouho se mi nestalo, abychom za dvě přestupní období budovali dvakrát nové mužstvo. V zimě odešlo osm hráčů, teď šest,“ hlesl líšeňský kouč Milan Valachovič.

Jeho tým posílilo pět nových tváří. K lídrům mužstva se podle předpokladů zařadí navrátilec ze Zbrojovky David Krška a líšeňský odchovanec David Pašek, který přišel na hostování s opcí z Prostějova. O místo v brance bojuje Vlastimil Veselý z Jihlavy. „Věřím, že se nám doplnění kádru povedlo. Přišli místní hráči, kteří prostředí v Líšni znají a jsou s klubem spjatí,“ líčil Valachovič.

Do stoperské dvojice k Ondřeji Ševčíkovi se pravděpodobně zařadí nováček Adam Tkadlec ze Zlína. „Nejvíc nás trápila v obou přestupních obdobích pozice stopera, teď nám odešel lídr Hlavica, předtím tam byli Michal Suchý nebo Ondřej Bačo. Těžko se nahrazují, ještě když je v Česku nedostatek defenzivních hráčů,“ podotkl Valachovič.

Soupiska Líšně 2020/2021

Brankáři: Vlastimil Veselý, Jan Vítek.

Obránci: Michal Bednář, Michal Jeřábek, Peter Šenk, Ondřej Ševčík, Adam Tkadlec.

Záložníci: Patrik Demeter, Lamine Fall, Filip Chládek, David Krška, Jakub Kučera, Marek Matocha, Jaroslav Málek, Václav Minařík, David Pašek, Martin Rolinek.

Útočníci: Tomáš Machálek, Jan Silný, Marek Szotkowski.

Trenér: Milan Valachovič, asistenti trenéra: Leoš Kalvoda, Petr Pecha, trenér brankářů: Tomáš Sedmidubský.

Kromě dvaadvacetiletého kmenového hráče Zlína přivedla Líšeň na hostování i útočníka Marka Szotkowského z pražského Žižkova. „Jsme specifický klub, víc rodinný. Hráči si sem nejdou vydělat peníze, ale mají motivaci se prosadit výš. Líšeň tady nikoho určitě držet nebude,“ vysvětlil Valachovič.

Přestupní období letos kvůli pozdějšímu startu nové sezony končí 5. října. „Počtově máme kádr uzavřený. Kdyby trenér přišel s někým, kdo je o třídu lepší než naši hráči, budeme o něm přemýšlet, ale je to otázka financí,“ přiblížil Hladiš. „Tlačím na předsedu se jmény hráčů skoro denně,“ dodal Valachovič.

Kapitánskou pásku po Hlavicovi převezme Krška, který ji loni na začátku srpna šestadvacetiletému stoperovi předal. „Když jsem před rokem odcházel do Zbrojovky, předseda Hladiš mi řekl, ať se nestydím vrátit zpátky. Využil jsem toho a jsem rád, že jsem tady. Chceme být konkurenceschopný tým a vyhnout se sestupu. Když budeme do pátého místa, bude to dobré,“ podíval se Krška s úsměvem na kouče při tiskové konferenci.

Druhou ligu letos hraje jenom čtrnáct týmů, což je o dva míň než v uplynulém ročníku. „Můj cíl je navázat na loňskou sezonu, ve které se Líšeň vyhla sestupovým problémům. V soutěži je ale čtrnáct týmů, proto to bude těžší. Navíc už nejsme neznámí, soupeři se na nás líp připraví. Na druhou stranu jsme získali víc zkušeností, než jsme měli dřív,“ řekl Valachovič.

Jeho svěřenci odstartují novou sezonu proti Třinci, který v posledním domácím utkání na jaře vyprovodili 6:2. „V prvním kole provází oba týmy nervozita a očekávání. Budovali jsme kádr, ale i Třinec se vydal cestou změn. Z jara vycházet nejde, v generálce měl devět nových hráčů, hrajeme proti jinému mužstvu,“ dodal kouč Valachovič.