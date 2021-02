V duelu čtvrtého kola se totiž nachomýtl ke třem gólům a Zbrojovka prohrála 2:4. Po zápase se na něj snesla z úst tehdejšího brněnského kouče Miloslava Machálka ostrá kritika. „Jsem naštěstí flegmatik, moc jsem si z toho hlavu nedělal. Spíš mě mrzelo, že jsem potopil tým a pokazil mu zápas,“ líčil 199 centimetrů vysoký stoper.

Černín naskočil v dresu Zbrojovky k pěti prvoligovým utkání, ve kterých odehrál 339 minut. Po duelu se Sigmou hned v dalším kole vystřídal v Plzni po poločase zraněného Jakuba Šurala, poté se už dostal aspoň na lavičku jen v českém poháru proti Jihlavě. „Jsem rád, že jsem se podíval na hřiště a odehrál nějaké zápasy, ale bohužel pro mě a hlavně pro Brno jsem udělal nějaké chyby a sám se vyřadil ze sestavy. Byl jsem ale pořád členem týmu, trenér mě nějak neodstřelil,“ řekl Černín.

Ten se loni v létě vrátil do Zbrojovky po hostování ve druholigové Líšni, kde si na jaře připsal sedm startů. „První liga je úplně něco jiného. Sám jsem si říkal před prvním zápasem proti Spartě (porážka 1:4 – pozn. red.), že to nebude takový rozdíl, ale je to fakt o dva levely výš. Určitě se v těch pěti zápasech najdou i pozitivní věci, ale bohužel ty jdou někdy míň vidět,“ prohlásil Černín.

Jakub Černín

narozen: 8. února 1999 v Břeclavi

post: stoper

současný klub: Blansko (hostování ze Zbrojovky Brno)

bývalé kluby: Líšeň

individuální statistiky

první česká liga: 5 zápasů, 0 branek, 1 žlutá karta

druhá liga: 9 zápasů, 1 branka, 4 žluté karty

Další minuty na hřišti bude sbírat opět ve druhé lize, tentokrát v Blansku. „Trenér Dostálek (kouč Zbrojovky Richard Dostálek – pozn. red.) mi říkal, že mě chce v týmu, ale pokud bude nějaká nabídka na hostování, nebude mi bránit a že chce, abych hlavně hrál,“ přiblížil autor jedné asistence v nejvyšší české soutěži.

Odchovanec brněnské Zbrojovky trénuje s týmem druholigového nováčka už od poloviny ledna. „Byly tam ještě nějaké spekulace, ale nic z toho nakonec nevyšlo. Blansko bylo nejrychlejší a na první dobrou jsme hostování dořešili. O víkendu jsme si zavolali a v pondělí jsem už byl na tréninku,“ uvedl Černín, jenž v zimní přípravě odehrál za Blansko po boku Matěje Helebranda jen jedno utkání proti Senici. V něm Jihomoravané prohráli 1:2.

Dvaadvacetiletého stopera pak limitoval problém s kolenem, pravděpodobně vinou přetížení. „Příprava je pod trenérem Pulpitem (Martin Pulpit – pozn. red.) náročná, dbá hodně na fyzickou kondici. Nic takového jsem ještě nezažil. První měsíc jsme hlavně běhali a měl jsem možná i trochu štěstí, že jsem měl zdravotní problém, dva a půl týdne jsem totiž netrénoval a pár běhů vynechal,“ usmál se Černín.

Jarní část FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY startuje 6. března, kdy se Blansko utká doma s Třincem. Jihomoravský celek se po dvanácti utkáních nachází na dvanáctém místě, jen bod o sestupového pásma. „Blansko hraje o záchranu neprávem, mělo by být ve středu tabulky, jsou tady šikovní kluci. Co jsem viděl na podzim jeho zápasy, nebylo horším týmem, ale vždy si to prohrálo na konci. Teď pro nás budou důležité první tři čtyři utkání, pak se uvidí,“ poznamenal Černín.

V Blansku bude hostovat minimálně do konce této sezony. „Je mi dvaadvacet let, potřebuju hrát a ne sedět na lavičce, chci hlavně sbírat nějaké minuty na hřišti. Můj cíl ale je v létě se vrátit do Zbrojovky, zabojovat tam o místo a nastupovat v první lize,“ dodal Černín.