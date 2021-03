Jejich cesta do ofenzivy vede většinou přes krajní pozice. „Chceme útočit hlavně ze stran, kde je nejvíc prostoru, proto tam dáváme rychlostní typy,“ prozradil už v zimě líšeňský kouč Milan Valachovič.

Jeden z rychlíků v jeho kádru je Milan Lutonský, jenž první brankou v Líšni přispěl na začátku března k vítězství 2:1 nad Hradcem Králové. Ze sedmadvacetiletého hráče se v novém angažmá stal univerzál. Na východě Brna už nastoupil v záloze i útoku, nejvíc zápasů odehrál v defenzivě. „I z pozice levého obránce jsem se dostal několikrát do zakončení, což je pozitivní. Je ale důležité, aby defenziva byla ode mě na sto procent. Co bude navíc dopředu, už je bonus,“ poznamenal odchovanec brněnské Zbrojovky.

Lutonský na levé straně spolupracuje nejčastěji se záložníkem Davidem Krškou. „Krša je technický hráč, který má zajímavá a často překvapivá řešení. Může totiž navést balon do středu na střelu, na otočení hry nebo ho hodit mně do tandemu do lajny. Je pravák a já zase levák, což má taky své výhody,“ pravil Lutonský.

Sedmadvacetiletý rodák z Rybníčku na Vyškovsku podepsal s Líšní smlouvu na rok a půl loni v létě. Předtím nastupoval za Prostějov. Od té doby pod Valachovičem odehrál dvanáct druholigových utkání. „Na podzim jsem se ještě seznamoval s tím, jak to v Líšni funguje. Rozdíl je, že tréninky jsou tady odpoledne, zatímco třeba v Prostějově byly ráno. Tělo si musí na nový režim nejprve zvyknout,“ pravil.

Někteří jeho spoluhráči dopoledne chodí do zaměstnání, Lutonský si občas sedne za vyšívací stroj. „S manželkou, která je momentálně na rodičovské dovolené, máme značku fotbalového oblečení. Děláme mikiny, teplákovky, čepice nebo kšiltovky s naším logem. Vyšíváme ho doma na stroji,“ líčil Lutonský a dodal: „Je to napůl podnikání a napůl koníček.“

Pár objednávek vyjednal i v líšeňské kabině. „Klukům se oblečení líbilo, což jsem rád. Něco si od nás i vzali. Když si řeknou, dopoledne před tréninkem sednu ke stroji, vyšiju jim, co chtějí, a pak donesu na trénink,“ prozradil Lutonský.

Priorita je pro něj ale stále fotbalová kariéra. „Udělám všechno pro to, abych se dostal zpátky do první ligy,“ prohlásil jasně Lutonský, jenž v dresu brněnské Zbrojovky naskočil v nejvyšší soutěži do sto čtyřiceti duelů.

Existuje i varianta, že mezi elitu postoupí s Líšní, která v týdnu vyjednala se Zbrojovkou, že v případě postupu bude hrát domácí zápasy ve Wedos Areně. „Hrát s Líšní na Srbské, ještě kdyby se Zbrojovka nezachránila, by bylo dost zajímavé pro nás i pro lidi. Postup ale v kabině není téma. Druhá liga je totiž dost vyrovnaná,“ dodal Lutonský.

Líšeňské fotbalisty čeká další druholigový duel v neděli s devátým Varnsdorfem. Utkání se odehraje na severu Čech od tří hodin odpoledne.