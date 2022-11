Přitom vstup do utkání měli lepší domácí. Líšeň se jen těžko dostávala na polovinu soupeře, jenže když si ve 13. minutě poprvé vypracovala větší šanci, ihned z toho byl klíčový moment zápasu.

Po průnikové přihrávce vnikl Pavel Vandas do pokutového území a přestože po jasném faulu celou akci zakončil, vrátil se sudí k prvotnímu kontaktu. Domácí kapitán Martin Foltýn obdržel červenou kartu, navíc svěřenci Milana Valachoviče kopali pokutový kop, který Adrián Čermák proměnil. „Jednoduchý zápas to nebyl, ale samozřejmě když šel soupeř do desíti a Adrián Čermák proměnil penaltu, tak se nám potom hrálo líp,“ nastínil Matocha.

Brzy se navíc po hlavičce z rohového kopu prosadil Jakub Černín, na 3:0 stihl ještě do poločasu zvýšit Tom Ulbrich. „Šancí jsme měli i víc, ale bylo dobře, že jsme poměrně rychle přidali další dva góly. Pak už jsme zápas zvládli,“ pochvaloval si pětadvacetiletý středopolař.

Právě na Černínovo gól si připsal asistenci Matocha, který tak zaznamenal další zápis do statistik. „Jsem za svoji formu rád, minulý týden jsem dal gól, teď jsem přidal asistenci. Cítím se dobře, ale spíš mě trochu mrzí, že jsem mohl ještě dvě branky přidat. Snad ale bude moje dobré období pokračovat,“ přál si.

I po změně stran Líšeň využívala početní převahy na hřišti, vytvářela si šanci za šancí. Nemířila však přesně, o poslední čtvrtý gól se až v 83. minutě postaral střídající Martin Zikl. Brněnský celek tak po čtrnácti kolech má stejně jako vedoucí Příbram sedmadvacet bodů. V příštím kole se Marvani v posledním domácím utkání podzimu utkají s béčkem Slavie, které je na sestupové pozici.

Třinec - Líšeň 0:4

Poločas: 0:3.

Branky: 15. Čermák (pen.), 23. Černín, 38. Ulbrich, 83. Zikl.

Rozhodčí: Rouček – Hádek, Žurovec.

Žluté karty: Hýbl – Machalík.

Červená karta: 13. Foltýn (Třinec).

Třinec: Hasalík – Szewieczek (84. Buryan), Foltyn, Brak, Hýbl – Machuča, Kateřiňák – Holík, Omasta (63. Tandara), Gembický (69. Obadal) – Samiec.

Líšeň: Vajner – Pašek, Černín (86. Jeřábek), Laczkó, Lutonský – Čermák – Ulbrich (72. Reteno), Matocha, Machalík (69. Weber), Sokol – Vandas (72. Zikl).