Líšeň nastoupila do utkání ve značně kombinované sestavě, o poločasové přestávce navíc trenér Milan Valachovič udělal osm změn. Celkově tak vyzkoušel dva brankáře a sedmnáct hráčů do pole. I tak ale byli Marvani aktivnějším týmem, jejich převahu zúročil už ve čtyřiadvacáté minutě po rohovém kopu Adrián Čermák. Defenzivní záložník zaznamenal první gól po návratu do Líšně.