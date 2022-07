Brněnský celek přitom do utkání nevstoupil vůbec dobře, od úvodu byl místy až pod drtivým tlakem. „Trvalo nám dvacet minut, než jsme se konečně dostali do provozní teploty. Do té doby jsme příliš často ztráceli balon v přechodové fázi a nabídli jsme Zlínu šance, které naštěstí nevyužil,“ nebyl spokojený Valachovič.