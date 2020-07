Šestadvacetiletý stoper jedná o přestupu se Zbrojovkou. „Jde o největší změnu a myslím, že k dohodě došlo. Už by měl vrátit jen věci a přestěhovat se na Srbskou,“ uvedl Valachovič.

Součástí přestupu mezi brněnskými celky je pravděpodobně návrat krajního záložníka Davida Kršky, který do Zbrojovky odešel loni v srpnu právě z Líšně. „Když jsme ke konci soutěže mluvili s kolegy ze Zbrojovky, nastínili nám, že ta možnost může nastat. On (Krška – pozn. red.) projevil, že když nezůstane ve Zbrojovce, je pro něj priorita jít do Líšně. Jsem rád, že se nám takový hráč vrací,“ podotkl kouč.

Do záložní řady může nově počítat i se třicetiletým Davidem Paškem, který v minulé sezoně oblékal dres druholigového Prostějova. „V jarní části soutěže jsme měli opravdu mladé mužstvo. Proto jsme chtěli získat nástavbu v podobě zkušeností a věřím, že s Kršou a Pašou dostaneme lídry, kteří budou řídit hráče i na hřišti,“ pravil Valachovič.

Změny v Líšni

Předpokládané příchody:

David Pašek (z Prostějova), Dennis Hettinga (bez angažmá), František Malár (ze Znojma), David Krška (ze Zbrojovky), Vlastimil Veselý (z Jihlavy)

Odchody:

Jakub Černín, Ondřej Vintr, Martin Zikl (návrat z hostování do Zbrojovky), Tomáš Vasiljev (návrat z hostování do Slovácka), Jan Hlavica (jednání o přestupu do Zbrojovky), Pavel Halouska

Z jeho týmu kromě hostující čtveřice hráčů Martin Zikl, Ondřej Vintr, Jakub Černín a Tomáš Vasiljev odchází teprve po půl roce brankář Pavel Halouska. Ten přišel do kádru v zimě ze Zbrojovky a měl zaujmout pozici jedničky. Připsal si však stejně startů jako jeho kolega Jan Vítek. „Pavel to hůř kousal. Máme postavenou kabinu na týmovosti, která mi u něj chyběla. Chce chytat víc, proto rozhodil kontakty. Usoudili jsme, že když není spokojený s vytížeností, může jít tam, kde ji bude mít větší,“ poznamenal Valachovič.

Místo Halousky, který se ke svému odchodu odmítl vyjádřit, zaujme jihlavský gólman Vlastimil Veselý.

Do obrany přichází ze Znojma Fantišek Malár a na týdenní zkoušce se předvede Dennis Hettinga, kterého Valachovičovi doporučil i jeho bývalý svěřenec z Břeclavi Jaroslav Navrátil. Před dvěma lety se s ním čtyřiadvacetiletý Nizozemec setkal v tamějším druholigovém celku Go Ahead Eagles.

V původním složení nezůstane ani realizační tým. Trenéra Róberta Kafku nahradí zkušený Leoš Kalvoda. „Tréninky jsem si chystal sám, rozdělil jsem úkoly a při tréninku jen chodil a odstraňoval detaily. Bob Kafka měl na starosti akorát standardky. V tomto duchu si to chci nastavit i s Leošem,“ přiblížil Valachovič.

První duel čeká jeho hráče zítra proti Hlučínu v Březí u Mikulova. „Kvůli opravě trávníku hrajeme přípravné zápasy mimo Brno. V sobotu cestujeme do rakouského Sankt Pöltenu.“ řekla manažerka líšeňského klubu Dagmar Wallová.