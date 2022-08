Líp už si to šestadvacetiletý kanonýr načasovat ani nemohl, utkání s Varnsdorfem pro něj totiž bylo soutěžní premiérou na líšeňském stadionu. „V takhle malém rozmezí jsem tolik gólů nikdy nedal, v druhé lize jsem doteď nedal ani žádný hattrick. Byl jsem sám překvapený, že mi to tam takhle rychle napadalo. Ty situace se spíš tak nějak vyvinuly ze hry, jednou se to ke mně i šťastně odrazilo. Ale to k fotbalu asi patří,“ zhodnotil Vandas.

Ten jarní část sezony strávil na Žižkově, do Líšně přestoupil z Vyšehradu, jehož byl kmenový hráč. Téměř ihned si však zlomil prstu na ruce, kvůli čemuž dostal sádru až po loket. „Jsem zatím v Líšni moc spokojený. Ať už se bavíme o trénincích, zázemí nebo spoluhráčích, tak si nemůžu na nic stěžovat. Jen se mi zatím nedařilo střílet branky. Všichni mi ale říkali, že stačí, když si to schovám na mistrovské zápasy a hned se to takhle sešlo,“ radoval se útočník.

Zbrojovka nemá tým, který by měl hrát o padáka, tvrdí posila Souček

Hattrick proti Varnsdorfu byl jeho úvodní gólový zápis v líšeňském dresu. Před utkáním ale nic zvláštního neměnil. „Nemám ani nějaké rituály, spíš se snažím vždy před zápasem jíst stejné věci a mít celý den pod kontrolou. Vždy se připravuju stejně a že to tentokrát takhle dopadlo je skvělé,“ liboval si Vandas.

Líšeňský kouč Milan Valachovič si však vytáhlého snajpra nebral do týmu jen pro jeho gólové schopnosti, ale i pro jeho výbornou hru zády k soupeřově brance. „Bavili jsme se s trenérem, že bych tím měl mužstvu pomáhat. Zrovna ale ve víkendovém zápase jsem do prvního gólu prohrával souboje, které bych neměl, nebyl jsem se sebou spokojený. Pak se to ale zlomilo,“ popsal autor jedenácti druholigových branek.

Jeho hlavní konkurent v líšeňském útoku je Martin Zikl, v obou úvodních kolech však dostal v základní sestavě přednost Vandas. Zápas na Dukle byl pro něj ale spíš boj. „Stoperská dvojice Jiří Piroch a Roman Holiš je totiž hrozně těžká na překonání v hlavičkových soubojích. Odehrál jsem proti nim už pár zápasů a moc dobře to vím. K ničemu mě pořádně nepustili, ale i tak jsem se snažil do soubojů s nimi chodit, co nejvíc je vyhrávat a pak míč sklepnout nebo podržet,“ nastínil Vandas.