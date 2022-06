Pětadvacetiletý záložník byl od roku 2018 kmenovým hráčem Pardubic, většinu času však strávil na hostování. Po neúspěšném půlroce ve slovenské Petržalce odehrál poslední dva ročníky v dresu rodné Chrudimi. „Bylo to po sedmi letech, co jsem se do Chrudimi vrátil. Odcházel jsem odtud v šestnácti letech, když jsem dostudoval základní školu. A bylo to příjemné období, skoro se všema jsem se znal, tak jsem si to užil,“ rekapituluje Sokol.