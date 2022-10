Úvod utkání přitom podobnému scénáři příliš neodpovídal. Jak už je pro Líšeň typické, začala spíše opatrně a do šancí se dostávali domácí. „Zápas jsme si udělali hrozně těžký. Věděli jsme, že Opava má dobře poskládané a běhavé mužstvo, ale sami jsme jí to nabídli. Trvalo nám asi deset minut, než jsme se dostali do tempa,“ nebyl spokojený Valachovič.

Jenže pak se dokonalou střelou blýskl líšeňský bek David Pašek. Z rohového kopu ho přesně našel Marek Matocha a krajní obránce se z voleje trefil náramně. „Nacvičené to máme, shodou okolností jsme to ve čtvrtek trénovali, ale kopl jsem to vždy za stadion. Opava bránila zónově, Matocha mi to dal výborně a stačilo to jen trefit. Trošičku štěstí, ale zapadlo to krásně,“ popsal Pašek v rozhovoru pro Českou televizi.

Domácí po obdržené brance úplně vypadli z tempa, brněnský celek si do poločasu vytvořil další šance ke skórování. Žádnou však neproměnil a po sérii chyb naopak těsně před přestávkou inkasoval. „V první půli jsme zápas mohli úplně rozhodnout. Opava sice taky občas zahrozila, ale ten její gól před pauzou mě mrzí, mohli jsme to dohrát víc v klidu,“ tušil Pašek, který při absenci Michala Jeřábka nastoupil s kapitánskou páskou.

Do druhé půle Líšeň vstoupila aktivně, začala i více napadat rozehrávku soupeře. A neslo to ovoce, v 52. minutě se po přesném centru hrdiny utkání Paška hlavou prosadil Pavel Sokol. „Právě Sokol, který byl u té chyby z první půle, rozhodl zápas. Soupeř nás pak ale hodně tlačil, měl nepříjemné standardní situace. Až do nastavení to byl otevřený zápas, pořád se něco dělo,“ podotkl Valachovič.

S centrovanými míči domácích si však poradili především vysocí stopeři jihomoravského týmu a Opava jen potvrdila svou ofenzivní nemohoucnost, méně gólů vstřelilo pouze Táborsko. „Bylo v naší šestnáctce horko, Opava nás pěkně roztáhla, létaly tam centry z obou stran. Ale myslím, že to byly zasloužené tři body,“ shrnul Pašek.

Opava - Líšeň 1:2

Branky: 43. Kramář – 23. Pašek, 51. Sokol.

Žluté karty: 39. Bílek, 79. Yunis – nikdo.

Rozhodčí: Nehasil – Hrabovský, Mikeska.

Opava: Lasák – Kopečný, Bílek, Janoščín (C), Kadlec – Macháček (59. Rataj) – Šigut, Gorčica, Helebrand (46. Ščudla) – Kramář, Yunis.

Líšeň: Vajner – Pašek (C), Laczkó, Černín, Lutonský – A. Čermák – Ulbrich (85. Reteno Elekana), Matocha (90+2. Weber), Machalík (90+2. Bednář), Sokol – Zikl (80. Vandas).