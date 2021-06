V kabině usedne i po bok hráčů, kteří ještě nebyli na světě, když vstupoval do profesionálního fotbalu. „Miluju fotbal, mám obrovskou vůli a chci si dokázat, že furt můžu hrát,“ říká v rozhovoru pro Deník Rovnost matador pažitu, jenž poslední soutěžní zápas odehrál v dresu Opavy loni v prosinci, kdy taky posunul rekord jako nejstarší hráč historie české nejvyšší soutěže.

Od ledna do května plnil roli sportovního manažera v Opavě, která podobně jako Zbrojovka sestoupila.

Jak se událo, že jste se ještě rozhodl vrátit na hřiště?

Po konci v Opavě jsem si říkal, že chci zase hrát. Strašně mi to chybělo. Cítím se velmi dobře a nemám žádný zdravotní problém. Mám nejvyšší cíle a chci hrát v kvalitním klubu. Proto jsem rozhodil sítě a za poslední dva týdny nabrala rychlý spád jednání se Zbrojovkou, která je kvalitní klub s vynikající fanouškovskou základnou. Prostředí dobře znám a potkal jsem tam skvělé lidi.

Jak náročné bude se připravit ve vašem věku po fyzické stránce?

Samozřejmě, když je člověk starší, tak regenerace trvá malinko dýl. Musím být absolutní profík a mít tomu přizpůsobenou životosprávu. Na kondici se zaměřím co nejdůkladněji, ať jsem na hřišti co nejplatnější. Počítám, že to ze začátku bude hodně bolet, ale mám jasnou vizi pomoct Zbrojovce.

Hovoří se o vaší mentorské roli v klubu. Budete figurovat i v realizačním týmu a radit se s trenéry?

Jsem normálně hráč. Moje role je jasně daná. Chci pomáhat mladým hráčům, ukázat jim směr. Vím, že je to běh na delší trať, a musí chtít taky kluci. Jsem týmový hráč s pozitivním přístupem, který nesnáší porážky. Je třeba si věci v kabině říkat otevřeně, ať už jsou pozitivní, nebo negativní. Realizačnímu týmu ovšem budu kdykoliv k dispozici.

Jak náročné se bude připravit na novou sezonu ve druhé lize a vstřebat zklamání po sestupu?

Je pochopitelné, že nálada po sestupu není radostná. Každého to mrzí, ale to je fotbalový život a musíme za tím udělat tlustou čáru a mít jasný cíl.

Vy jste zažil sestup v Opavě, byla to nejnáročnější sezona ve vaší kariéře?

Je to možné. Ještě do zimy jsem hrál a potom vstupoval na jiný post. Snažili jsme se potom v zimě se sportovním úsekem a realizačním týmem zkvalitnit družstvo, ale bohužel to nakonec nestačilo. Chci se dívat už jenom dopředu, nemá cenu to dál řešit.

Počítal jste, že v Opavě zůstanete?

Už to pro mě skončilo tím, že jsme museli odejít… Nastupoval jsem s vizí a dlouhodobou smlouvou, která měla platit i v případě sestupu… Už to nicméně dál neřeším a nedívám se zpět. Přeju Opavě, ať se brzy dostane zpátky a ať se klubu daří. Mě teď čeká práce ve Zbrojovce.