Když v říjnu v rozhovoru pro Deník Rovnost utrousil, že je z rezervního družstva připraven pomoct A týmu fotbalové Zbrojovky, zřejmě ani on sám netušil, že šance z prvního týmu opravdu přijde. Šestatřicetiletý fotbalový matador Peter Štepanovský je trumfem nového trenéra brněnského klubu Lukáše Kříže, který svého teď už bývalého asistenta z rezervního týmu vytáhl do áčka a nasadil ho do zápasů FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY doma s Jihlavou a v Drnovicích proti Vyškovu. Zbrojovka po výhře 1:0 a remíze 1:1 vydolovala čtyři body a prchla dál od sestupových pozic na devátou příčku.

Peter Štepanovský (vlevo) pokračuje ve spolupráci s Lukášem Křížem (vpravo) i v A týmu. | Foto: Petr Nečas

Osobnost Deníku Čtyři góly za devět minut: Už to neřeším, vzpomínám i na Zbrojovku, říká kanonýr Čtyři góly za devět minut. Pozoruhodný počin se povedl fotbalovému kanonýrovi béčka… Přečíst článek > „Byl jsem překvapený, když mi trenér řekl, ať se připojím k áčku, ale jsem za to rád. Považuju se za typ hráče, který se chce pořád někam posouvat. Za čtyři body jsme rádi, před zápasem s Jihlavou jsme si říkali, že už můžeme vyhrát a i bod proti Vyškovu je dobrý vzhledem k tomu, že se pohybuje nahoře a hraje o postup,“ přesvědčuje rodák ze slovenské Skalice. Jak proti Jihlavě, tak v Drnovicích s Vyškovem ho trenér Kříž vystřídal v šestapadesáté minutě. „Proti Jihlavě mě trenér stáhl, protože se hrálo ve středu a my předtím v neděli odehráli důležitý zápas s Lanžhotem (béčko Zbrojovky v duelu o prvního místo vyhrálo 1:0 – pozn. red.). Nejsem už zvyklý hrát v takovém intervalu. Proti Vyškovu jsem střídal z taktických důvodů. V béčku beru hru víc na sebe, mám na všechno víc času, v áčku je třeba hrát jednodušeji,“ podotýká Štepanovský, který před nečekaným comebackem naposledy nastoupil v ligovém utkání za A tým Zbrojovky 14. května 2022 v posledním zápase tehdejšího ligového ročníku. Po remíze 1:1 s Táborskem Brňané oslavili postup do FORTUNA:LIGY. Očekávaný návrat Guliho do Komety: Chci dokázat, že na to mám, říká Pro Štepanovského pak v brněnském kádru nezbylo místo a tak putoval do slovenského druholigového Komárna, odkud se loni v létě vrátil do béčka Zbrojovky s mizivou nadějí na to, že se v Česku vrátí k profesionálnímu fotbalu. I proto se vrhnul na studium kondičního tréninku. „Trenér Kříž ale ví, co ode mě čekat a vzal mě do áčka jako impulz pro kabinu, abych kluky trochu nabudil,“ popsal slovenský fotbalista. Nyní je na roztrhání. Vždyť od 14. do 21. dubna odehrál v sedmi dnech čtyři zápasy, dva za A tým a dva za béčko, kde taky plní roli asistenta trenéra. Kouč Kříž se Štepanovským počítá i nadále v A družstvu. „Jsem s ním stoprocentně spokojený. Je výborný do kabiny, kluk hecíř. Naskočil do toho hned a popasoval se s tím dobře. V úterý se bude normálně hlásit na tréninku áčka,“ přesvědčoval Kříž po utkání s Vyškovem. Problém Tatranu? Nezvládá záchranářské duely. Pro souboj s lídrem přišel o kouče Štepanovský hodlá fotbalové v kariéře pokračovat i po skončení sezony. „Ještě další rok chci hrát v béčku a k tomu plnit roli asistenta trenéra se zaměřením na kondiční přípravu, kterou už teď týmu chystám,“ dodal matador. Nejprve ale Zbrojovku čeká v sobotu od šesti hodin večer domácí zápas druhé ligy proti Opavě a tentokrát už překvapí málokoho, pokud Štepanovský znovu nastoupí za první tým.

