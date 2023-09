Klub v Rosicích jako ředitel pozvedl do špičky Moravskoslezské fotbalové ligy, jeho přičiněním se pyšní statutem krajského sportovního střediska mládeže, v osmatřiceti letech zasedá v Řídící komisi fotbalu na Moravě nebo v Komisi mládeže Fotbalové asociace České republiky. Není divu, že po Petru Čejkovi sáhla brněnská Zbrojovka, kde prošel mládežnickými kategoriemi až po juniorku.

Sportovní ředitel Zdeněk Psotka si ho vyhlédl a Čejka se počátkem září ujal funkce manažera mládeže. „Víceméně všechny lidi v klubu znám, s některými jsem spolupracoval, některé jsem ještě tenkrát do Zbrojovky přivedl, i tohle byl faktor, proč jsem sem šel. Nejdu do neznámého prostředí,“ vysvětluje Čejka v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Jedenáct let jste byl v Rosicích, už jste za těch pár dní přepnul hlavu na Zbrojovku?

Přepnout jsem musel, ale nostalgie je a myslím, že dlouho bude, možná celý život, protože těch nejplodnějších jedenáct let života jsem věnoval Rosicím. Ale bylo to krásné a myslím si, že jsme z malého klubu na malém městečku udělali super značku a udělal jsem všechno pro to, abych všem mým následovníkům předal klub v co nejlepším stavu. Myslím, že sezona je nachystaná velmi dobře a moc bych si přál, aby Rosice pokračovaly v pozvolném růstu tak, jak to bylo jedenáct let pod mým vedením.

Kdy přišel první kontakt od Zbrojovky Brno?

První kontakt přišel už na začátku července, kdy byl Zdeněk Psotka oficiálně uvedený do funkce ve Zbrojovce. Uznávám ho, mám ho rád, ale když jsme spolu seděli poprvé, měl jsem to v hlavě nastavené tak, že určitě v Rosicích zůstanu, protože už je tam vše tak prorostlé mnou a nedokázal jsem si představit, že bych Rosice opustil. Už jen kvůli majiteli Zdeňku Fukanovi, který mě před jedenácti roky na pozici ředitele vzal. Jedenáct let byl skvělý šéf, sice náročný, ale šéf, který mi nechal absolutní volnost a za to mu děkuji.

Jak reagoval na váš odchod?

Paradoxně byl on tím prvohybatelem, kdy mi na rovinu řekl, že když mu pomůžu najít nástupce, tak mi bude přát, jestli se rozhodnu pro Zbrojovku. V ten moment se to asi ve mně zlomilo, ale hlavní důvod, proč do Zbrojovky jdu, je osoba Zdeňka Psotky.

Už jste našel svého nástupce v Rosicích?

Našel, je to syn majitele Petr Fukan. Člověk, který fotbal hrál, vysokoškolák, dělá fotbalového agenta, celý život se pohybuje ve fotbalovém prostředí. Přestěhoval se teď do Rosic, takže to má doma, stejně mu klub jednou bude říkat pane. Věřím, že ve spolupráci s lidmi, kteří tam byli za mě a s rozšířením jejich pracovních kompetencí, to všichni společně zvládnou a že Rosice budou dál expandovat tak, jak to bylo za posledních jedenáct let.

Petr Čejka

narozen: 3. července 1985

vzdělání: absolvent magisterského oboru Učitelství tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, trenérská licence UEFA A

hráčská kariéra: FC Miroslav (1993 – 2000), FC Sparta Brno (2000 – 2001), FC Zbrojovka Brno (2001 – 2004), TJ Tatran Kohoutovice (2004 – 2006), FC Zbrojovka Brno (2006 – 2007), FK Blansko (2007 – 2009), SK Líšeň (2009 – 2010), TJ Sokol Křoví (2010 – 2013), FC Slovan Rosice (2013 – 2014), SK Říčany (2014 – 2021)

trenérská kariéra: FC Zbrojovka Brno – přípravky (2007 – 2012), výběr MěFS Brno – U13 (2010 – 2012), výběr JmKFS – U13 (2014 – 2018), výběr Region’s Cup JmKFS – muži (2014 – 2020), FC Slovan Rosice – žáci, dorost, muži (2012 – 2023)

funkcionářská kariéra: šéftrenér přípravek FC Zbrojovka Brno (2011 – 2012), člen KM MěFS Brno (2010 – 2012), ředitel FC Slovan Rosice (2012 – 2023), šéftrenér mládeže FC Slovan Rosice (2012 – 2023), předseda FC Slovan Rosice (2016 – 2023), člen Výkonného výboru JmKFS (2018 – dosud), člen Řídící komise na Moravě (2021 – dosud), člen Komise mládeže FAČR (2022 – dosud)

ostatní: účastník Univerziády v Bělehradě (2009), hlavní organizátor Fotbalového kempu Petra Švancary (2011 – dosud)

Ještě pomáháte Rosicím, nebo už máte v hlavě jen Zbrojovku?

Řešíme ještě často něco s Rosicemi, nejde to jinak, k 31. srpnu jsem vše předal a 1. září jsem nastoupil do Zbrojovky, snažil jsem se klub sakumprásk předat ve stavu, aby s tím měl Petr Fukan co nejmíň práce. Myslím, že se to podařilo, ale samozřejmě je ještě spousta věcí, které řeším nejen s ním, ale i s vedoucím střediska mládeže Petrem Soustružníkem, takže to potrvá, kdykoli rád pomůžu Rosicím se vším, s čím budou potřebovat.

Odcházíte a Rosice jsou u dna třetí ligy, jak to vnímáte?

To mě samozřejmě trápí nejvíc. Nicméně čtyři zápasy jsem tam ještě byl, v prvním kole v Blansku šlo o nepovedený výkon, pak dvakrát smolná remíza a potom dva těžcí soupeři. Myslím, že na paniku je brzy, byť se Rosice se třemi body z pěti zápasů krčí na konci tabulky, ale teď mají dva relativně hratelnější soupeře. Věřím, že kluci udělají šest bodů a začnou tabulkou stoupat, protože nejen hráčský kádr, ale i realizační tým je velmi dobrý, nadstandardní na třetí ligu. Nemám strach, že by Rosice hrály o záchranu, byť je třetí liga extrémně těžká a vyrovnaná.

Zbrojovkou jste prošel jako hráč až do juniorky, pak jste tam dělal šéftrenéra přípravek. Napadlo vás, že se tam někdy vrátíte?

Upřímně jsem si myslel, že se vrátím daleko dřív. Postupem času jsme však v Rosicích vybudovali dobrou značku, je tam čtrnáct týmů, z toho jedenáct mládežnických, pět let po sobě drží statut sportovní středisko mládeže, teď už i krajské, na malé městečko jako Rosice je to něco obdivuhodného. Díky tomu už jsem nepřemýšlel nad tím, že bych se měl vracet zpátky do Zbrojovky, myslel jsem, že funkcionářskou kariéru dokončím v Rosicích. Měl jsem tam abnormální zázemí, skvělá infrastruktura, neměl jsem důvod Rosice opouštět.

Zbrojovka je největší klub na jižní Moravě. Berete novou práci jako výzvu?

Cítím to jako výzvu. V pátek, kdy byl oficiálně zveřejněný můj příchod do Zbrojovky, mi přišla neuvěřitelná řada zpráv a telefonátů, na některé jsem dodneška neodpověděl, vůbec jsem to nečekal. Ale mrzí mě, když mi tam řada lidí psala, že konečně přišel ten správný člověk, že konečně Zbrojovka začne vzkvétat, už bylo načase a podobně… Myslím, že to je extrémně nefér vůči klukům, co tady jsou u mládeže, hráčům, trenérům, realizačním týmům. Mládež Zbrojovky pořád patří mezi top šest nebo top osm v republice. Bylo to za mě dřív, je to teď a věřím, že to tak bude i v budoucnu. Myslím, že Zbrojovku každý hodnotí podle áčka, kam nemám žádný přesah, na to nemám žádný vliv, moje kompetence končí u juniorky.

Co nyní mládeži Zbrojovky nejvíc schází?

V Tréninkovém centru mládeže v Brněnských Ivanovicích jsou skvělé podmínky pro tréninkový proces. Dvě hřiště s umělou trávou, posilovna, kabiny, nová regenerační linka, kanceláře a tak dále. Celkové zázemí je zde opravdu vynikající, za což patří poděkování společnosti Starez v čele s Ondrou Pelikánem. Co však Zbrojovce chybí, jsou plochy s přírodní trávou. Tímto chci poděkovat všem klubům, ať jsou to Tuřany, Tišnov, Řečkovice, Chrlice, Horní Heršpice, Rosice, které Zbrojovce nejen fandí, ale pomáhají jí, i co se týče ploch, takže naše mládežnické týmy tam mohou hrávat.

Část vaší nové práce tak představuje hledání hřišť, kde může Zbrojovka hrát?

Ano a je to strašně náročné, málokdo vás chce pustit na svou vlastní trávu. Fotbal na jižní Moravě se za poslední roky rozrůstá, i malé dědinky nebo městské části mají hodně mládežníků. Nejde ani tak o to sehnat na víkend plochy na zápasy, ale spíš přes týden na tréninky.

Jako manažer mládeže máte na starost i kdo přijde nebo odejde ze Zbrojovky, vyhledávání talentů, to vše bude vaše zodpovědnost?

Je to jedna z několika části mé práce. Jsem rád, že Zdeněk Psotka chce mít přesah do sportovní stránky, veškerých předvíkendových i povíkendových porad se chce zúčastňovat, což je super, protože prošel většími kluby než já, má větší zkušenosti a všichni trenéři v klubu ho uznávají.

V nedávné době Zbrojovka neudržela několik talentovaných hráčů, velmi brzy odešli například Alex Král či David Jurásek… Tomu chcete zabránit?

Jsem si vědom těch jmen a je jich víc… Někdy odejde hráč, který profesionální smlouvu nedostane, nebo ji neprodlouží a přestoupí do jiného velkoklubu. Už teď řeším chlapce, který nechce prodloužit smlouvu, chci ho přesvědčit, aby ji ve Zbrojovce prodloužil, ale někdy je to opravdu těžké. Kluci třeba neodejdou z toho důvodu, že by nám protekli mezi prsty, ale proto, že jsme vsadili na jiné hráče. Nechci říkat, že to jsou jen chyby Zbrojovky, jsem tady ani ne týden a už řešíme příchod dvou zajímavých hráčů z prvoligového klubu. Je to složité a suma sumárum bych si přál, aby pod mým vedením neodcházeli talentovaní hráči do jiných velkoklubů, byť Spartě, Slavii a dnes i Baníku lze stěží konkurovat. Přeju si, aby těch odchodů bylo co nejméně, nebo aby jich naopak bylo co nejvíc, ale z áčka a za peníze z přestupů.

Jste připravený na to, že jednání ve Zbrojovce například s agenty fotbalistů budou těžší než v Rosicích?

Stoprocentně budou, na druhou stranu si myslím, že jsem slušný a chytrý člověk a že mám s lidmi i kluby dobrý vztah. Nechci, aby to vyznělo nějak namistrovaně, ale asi v republice není nikdo, s kým bych měl problém nebo kdo by ho měl se mnou. Naopak jsem tady necelý týden s cestou a už jsem několik věcí dořešil. Třeba s Karlem Hladišem z Líšně, jehož si velmi vážím. Takže jsem na to připravený a vím, že to bude asi nejstinnější stránka mojí práce, ale jsem komunikativní člověk a dokážu jednat s kýmkoli o čemkoli.

I kvůli vašemu renomé si vás Zdeněk Psotka patrně vybral?

Myslím si, že ano. Jsem taky člen výkonného výboru na jižní Moravě, člen řídící komise na Moravě i člen velké komise mládeže FAČR v Praze, i odtamtud lidi znám. Myslím, že to bude obrovské plus v mojí práci.

Můžete být v komisích ve střetu zájmů?

V žádném případě, spíš naopak. V komisi mládeže FAČR je má nová funkce ku prospěchu, na jižní Moravě je to bez problémů, protože Zbrojovka hraje soutěže nespadající pod kraj a problém nemůže nastat ani u řídící komise na Moravě, která řídí MSFL a divize, jelikož Rosice hrají třetí ligu a juniorka Zbrojovky divizi. Moc bych si přál, aby bylo naše béčko co nejdříve taky třetiligové.

Váš tchán Karel Jarůšek za Zbrojovku hrál i ji trénoval, je to klubová legenda. Co říká rodina na váš přesun?

Žena mi řekla, ať se rozhodnu, jak chci, že mě bude podporovat. Přiznám se, že Karel mě do Zbrojovky tlačil a přislíbil, že minimálně jednu sezonu pomůže Rosicím v roli šéftrenéra nebo mentora mezi trenéry. Jezdí tam s vnukem, měl tam mě, zná všechny trenéry, kádry, lidi ho tam uznávají a berou. I nový ředitel Rosic projevil zájem, aby Karel v téhle funkci mentora minimálně jednu sezonu byl. Doma cítím podporu a myslím, že časově to nebude horší než v Rosicích. (úsměv)