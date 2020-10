Už přes tři týdny nehráli soutěžní utkání a navíc ani oproti ostatním klubům část nucené pauzy kvůli vládním opatřením netrénovali. Líšeňští fotbalisté totiž strávili deset dní v nařízené karanténě kvůli výskytu nákazy koronavirem v kádru. Pozitivní testy měla většina z hráčů i členů realizačního týmu.

Líšeňští fotbalisté odehráli poslední utkání 3. října na hřišti pražské Dukly, se kterou remizovala 2:2. | Foto: SK Líšeň

Do tréninku se Líšeň vrátila minulé pondělí. „Na některých klukách bylo vidět, že je nemoc zasáhla a hůř se dostávali zpátky do zátěže. Těžké to bylo ale i pro nás, co jsme měli negativní testy, v karanténě jsme byli všichni. Deset dní byla dlouhá doba a strávili jsme ji jen sezením na zadku. Teď už všechno vypadá dobře,“ řekl líšeňský útočník Tomáš Machálek.