Jeho trefa byla navíc nesmírně důležitá, krátce po začátku druhé půle totiž otevřela skóre vyrovnaného zápasu. Nakonec se jednalo i o vítězný gól, šestadvacetiletý středopolař tak jen potvrdil dobrou formu z úvodu nového ročníku. „Vždy to může být ještě lepší. Ale jsem hlavně rád, že se daří týmu a že vyhráváme, protože to je nejdůležitější,“ podotkl Machalík.

Ten se do optimální herní pohody dostával už na jaře, jenže pak vše pokazilo zranění. „Při utkání ve Varnsdorfu mě píchlo ve svalu a ta pauza byla taková delší, že už jsem ani nestihl konec loňské sezony. Léčba trvala nějakých šest až osm týdnů, chtěl jsem se zúčastnit aspoň baráže, ale tam jsme se bohužel nedostali,“ litoval odchovanec Slovácka.

V novém ročníku však zatím Líšeň válí, po osmi kolech ještě neprohrála a má už šestibodový náskok na své pronásledovatele. „Kdyby mi to někdo řekl před startem sezony, tak mu odpovím, že je blázen. Ale zatím nám to funguje, obránci hrají dobře, gólman chytá výborně. Z nás v útoku se vždy někdo trefí a pak to ubojujeme. Takový úvod jsme nečekali, snad nikdy jsem nezažil tak dobrý start a myslím, že nikdo z kluků,“ popsal Machalík.

V neděli od půl páté odpoledne čeká na brněnský celek zápas na hřišti Táborska. Tedy týmu, který naposledy prohrál 0:5 v Prostějově a následně vyměnil trenéra, Radoslav Kováč totiž zamířil k prvoligovým Pardubicím. „Táborsko bude určitě chtít doma vyhrát, to je jasné. Když tým prohraje 0:5, tak na to bude chtít doma pozitivně zareagovat. Je to kvalitní celek, měl i dobré výsledky. Nečeká nás tam nic lehkého,“ byl si vědom autor pětačtyřiceti prvoligových startů.

Svěřenci Milana Valachoviče však budou chtít potvrdit svou pozici lídra druholigové tabulky, pomoct jim má i pozitivní atmosféra, která v kádru panuje. „Nálada je vždy lepší, když se vyhrává, než když se hraje o sestup a prohrává se zápas za zápasem. Na trénincích je víc srandy, ale pořád pracujeme na tom, aby se nám i dál dařilo,“ nastínil.

Od začátku nového ročníku nastupuje Machalík v záloze pravidelně s Adriánem Čermákem a Markem Matochou. Zatímco Čermák plní defenzivní úkoly, zbylá dvojka se má starat o podporu útoku. „Jsme s Matym (Markem Matochou – pozn. red.) oba leváci, ale poměrně často si své pozice měníme, chvilku jsem nalevo, chvilku napravo. Ale samozřejmě se tlačím víc doleva, protože svou levačku mám jasně silnější,“ poodhalil Machalík.

Ten by však po letním odchodu Jaroslava Málka měl v záložní řadě plnit nejofenzivnější úkoly. „Vyplyne to z konkrétní situace, ale vždy se tlačím dopředu, abych byl pod Pavlem Vandasem. Zapojuju se i víc do napadání než Maty a asi to máme tak nastavené, že bych měl být trochu výš. Spíš se to však odvíjí od hry,“ dodal.