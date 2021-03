„Byl jsem na operaci kolene a takové dlouhodobé zranění jsem měl vůbec poprvé. Bylo to nepříjemné i v tom, že mi skončila smlouva ve Znojmě. Říkal jsem si: Co mám dělat? Nikoho nemám,“ vzpomíná Kučera.

Proto tehdy zvedl telefon a zavolal bývalému reprezentantovi a brněnskému útočníkovi Renému Wagnerovi. „Vedl mě už v dorostu ve Zbrojovce, hodně mi tam pomáhal a za něj jsem se dostal i do mládežnické reprezentace. Po mém zranění mi připravil tréninkový plán, motivoval mě a pomohl mi psychicky i fyzicky se připravit tak, abych se vrátil do profesionálního fotbalu. Za to mu moc vděčím,“ svěřil se Kučera.

Hned v zimě se pak upsal druholigové Líšni, v jejímž kádru si postupně vypracoval pozici v základní sestavě. A v této sezoně nevynechal na hřišti ani sekundu. „Nějakou dobu mi trvalo, než jsem se po té pauze dostal do herního rytmu, do formy nebo i do psychické pohody. Teď se mi ale zranění vyhýbají a jsem rád, že trenér (Milan Valachovič – pozn. red.) mi dává takovou důvěru a staví mě do každého utkání,“ pochvaloval si Kučera.

Jakub Kučera

narozen: 28. ledna 1997 v Brně

post: defenzivní záložník

současný klub: Líšeň

bývalé kluby: Zbrojovka Brno, Blansko, Vítkovice, Znojmo

bilance v Líšni ve druhé lize:

26 zápasů, 2 branky, 4 žluté karty, 1 červená karta

Líšeň v současné době hraje nejčastěji v rozestavení 4-1-4-1 nebo 3-5-2. V obou herních systémech patří brněnskému rodákovi post defenzivního záložníka. „Snažím se na hřišti hlavně zbržďovat protiútoky soupeře a vyplňovat prostor tak, aby se nedostal lehce z obrany do útoku. A když někde v souboji vypadne míč, musím ho získat co nejdřív,“ vysvětlil Kučera.

Přestože v popisu jeho práce je především bořit útočné akce soupeře, v líšeňském dresu vstřelil v šestadvaceti utkáních dvě branky. „Není jen bojovník, ale má v sobě i fotbalovost. Je poctivý a chce něco v kariéře dokázat. Když na sobě bude pracovat, může to dotáhnout velice daleko,“ prohlásil asistent líšeňského trenéra Leoš Kalvoda, jenž Kučeru vedl i ve Znojmě.

Mezi fotbalovou elitu měl líšeňský záložník blízko už po podzimní části této sezony, když o jeho služby projevila zájem Opava. Přestože jeho přestup na sever Moravy nakonec nedopadl, na třech minutách v nejvyšší české soutěži, které si připsal ve Zbrojovce, skončit nehodlá.

„Už odmala jsem chtěl hrát první ligu, potažmo se dostat do zahraničí. I přes moje zdravotní patálie ten sen pořád mám a chci se dostat ve fotbale co nejdál. Moje motivace je ale hlavně trénovat, hrát a být zdravý, pak už je všechno i trochu o štěstí,“ poznamenal záložník brněnského klubu.

Ve středu líšeňské zálohy nyní vytvořil stabilní trojici společně s Jaroslavem Málkem a Markem Matochou. „Jsem rádi, že spolu už nějaký ten zápas hrajeme. Chvíli ale trvalo, než jsme si na sebe zvykli, protože každý má jiné herní návyky. Teď když se na sebe jen podíváme, vycítíme, kam si máme stoupnout nebo nahrát. Zlepšila se mezi námi i komunikace, oba jsou inteligentní fotbalisti a pracuje se mi s nimi velmi dobře,“ liboval si Kučera.

Nejen díky jeho výkonům se Líšeň aktuálně nachází v druholigové tabulce na prvním místě. A v neděli měla sehrát duel patnáctého kola na hřišti devátého Varnsdorfu, jenže kvůli nezpůsobilému terénu bylo utkání odloženo zatím na neurčito.