Pro něj to nebyl první pikantní návrat do známého prostředí, jeden už zažil dřív. Jenže tehdy za úplně jiných podmínek. „V dresu Líšně jsem se vracel do Třince, kde jsem dlouho hrál. Do toho utkání jsem byl nahecovaný mnohem víc než teď, protože jsme se tehdy v Třinci příliš nepohodli, dá se říct, že mě vlastně vyhodili,“ rekapituloval jedenatřicetiletý hráč.

ROTACE SESTAVY

V novém angažmá si Málek musí zvykat na nové pořádky, než na které byl naučený z Brna. Karviná má totiž jasný cíl vrátit se okamžitě do první ligy. „Počítal jsem s tím, že v Karviné bude větší konkurence, protože je tam širší kádr. Tady v Líšni jsme se sehráli a trenér do toho ani nemusel zasahovat. V Karviné trénujeme v dvaadvaceti lidech, čtyři kluci vůbec nejedou na zápas, dalších pět šest jich je jen na lavičce. Je to takové těžké, že nejsme sehraní. Třeba s Lukášem Budínským vedle sebe v záloze jsem hrál teprve druhý zápas,“ vylíčil.

Právě sehranost je faktor, na kterém si líšeňský kouč Milan Valachovič dlouhodobě zakládá. „Určitě jsme v Líšni byli víc sehraní, třeba s Markem Matochou už jsme přesně věděli, co kdo udělá a co od sebe můžeme očekávat. Takhle je to fakt dost složité,“ podotkl Málek.

PLNÁ PORCE

Minutáž Málka v posledních utkáních

Karviná – Jihlava (4. kolo F:NL): 90 minut

Sigma Olomouc B – Karviná (5. kolo F:NL): 61 minut

Karviná – Táborsko (6. kolo F:NL): 22 minut

Vyškov – Karviná (7. kolo F:NL): 45 minut

Karviná – Sparta Praha B (8. kolo F:NL): 12 minut

Chrudim – Karviná (9. kolo F:NL): 32 minut

Bzenec – Karviná (3. kolo MOL Cupu): 90 minut

Líšeň – Karviná (10. kolo F:NL): 90 minut

Těšit ho však může fakt, že v sobotu konečně zase odehrál v druholigovém utkání plných devadesát minut. Teprve podruhé v sezoně. Proti bývalým spoluhráčům to však neměl vůbec jednoduché, bylo vidět, že jsou na jeho dovednosti kvalitně připravení. „Z obou stran se v prvním poločase hodně vyčkávalo. Líšeň měla jednu dvě větší šance, ale jinak to bylo dost opatrné, hrálo se spíš na krajích hřiště. Po tom našem gólu před přestávkou už to domácí museli v trochu otevřít, my jsme nastoupili dobře do druhé půle, ale pak jsme až moc zalezli, dostali kontaktní gól a nakonec se až do konce báli o výsledek a tři body,“ vyprávěl Málek.

Podle kreativního středopolaře však šlo o zasloužený výsledek. „Asi jo. Neříkám, že bychom Líšeň přejeli, to zase ne, na konci tam byla i jedna sporná situace. Ale jsem rád, že jsme vyhráli,“ sdělil.

LÍŠEŇSKÝ ZNALEC

Před samotným utkáním pak měl i netradiční roli, spoluhráčům i trenérům svými znalostmi z líšeňského prostředí pomáhal při přípravě na utkání. „Spoluhráči moc neznali líšeňské hráče, ptali se mě, jestli fakt k fotbalu mají ještě druhou práci, pak říkali, že to tedy mají asi doopravdy těžké. Je ale vidět, že se v Líšni dělá fotbal dlouhodobě dobře. Vždy nejlepší hráči odejdou za lepším, ale zase vedení mužstvo doplní a daří se i nadále. Musím pochválit Líšeň, vždyť je vlastně pořád na prvním místě tabulky,“ ocenil Málek.

A přestože v sobotu pomohl Líšeň vyloupit, stále zůstává jejím fanouškem. „Přeju klukům, ať jsou samozřejmě dál nahoře, ať se jim daří. Ale teď musím fandit víc Karviné, takže jsem spokojený,“ doplnil s úsměvem autor šestadvaceti gólů a dvanácti asistencí v líšeňském dresu.