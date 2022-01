„Jsem rád, že jsme zápas dotáhli alespoň do remízy, protože prohrát jsme si nezasloužili. O výsledek ale nešlo, zápas měl hlavně kondiční účel,“ připomněl zlínský trenér Jan Jelínek.

Mladý kouč tým na začátku přípravy rozdělil na dvě jedenáctky. V základní sestavě nastoupili převážně mladíci a méně vytížení borci, po krátké přestávce se dostali na trávník i mazáci, zkušenější borci.

„Druhý poločas se mi po herní stránce líbil podstatně víc, ale zase jsme nevyužili převahu. Vpředu jsme to řešili až na ten vyrovnávací gól špatně,“ vadilo Jelínkovi.

„Už předtím jsme mohli jít do vedení, ale nezvládli jsme to a Líšeň nám z ojedinělé šance ve druhém poločase vstřelila branku,“ přidal.

První půle byla vyrovnaná s minimem šancí i vzruchu. O ten se postaral především Málek, který v 8. minutě povedenou střelou otevřel skóre. Na druhé straně srovnal po slušné akci Hrdlička.

Jinak žádné velké šance si ani jeden z mančaftů nevypracoval. Podobné to bylo i po změně stran, ševci už ale byli přesnější, vpředu nebezpečnější, přesto udeřila zase Líšeň. Po průniku Lutonského se trefil Vlach.

Fastav stačil v závěru alespoň vyrovnat, když akci Fantiše a Reitera zakončil Tkáč.

Jedenáctý tým FORTUNA:LIGA byl vítězství blíže, ale Conde neproměnil penaltu nařízenou za faul hostujícího gólmana Marka na Nečase a rána Tkáče se pouze otřela o břevno. Trestný kop Hellebranda zase skončil vedle.

„Byl to výborný zápas. Líšeň hrála velmi dobře. Byla agresivní. Za mě super zápas,“ pochvaloval si Jelínek.

Condemu zahozený pokutový kop nevyčítal. „Řešili jsme to již v sezoně, jestli ho může zahrávat, teďka byla příležitost, tak si to vzal. Na tréninku to dává, teď ne. Tak to prostě je,“ poznamenal.

Devětatřicetiletý kouč proti Líšni, za kterou nastoupil nejen Machalík ze Slovácka, ale i ex-Zlíňan Toutou, postrádal gólmana Rakovana, kapitána Poznara i další mazáky Hlinku a Filla. Na utkání nebyli ani Dramé s Jawem.

„Lamin teprve přiletěl, Fillouse a Poznyho jsme pošetřili. Pozny odehrál na podzim spoustu zápasů, Fillo laboroval s kotníkem. Místo nich jsme si vzali kluky z béčka,“ uvedl Jelínek.

Ševci budou i v druhém týdnu připravovat hlavně nabírat kondici. „Čeká nás další týden dřiny, který zakončíme zápasem v Brně se Zbrojovkou,“ dodal.

Přípravný fotbal -

FC Fastav Zlín – SK Líšeň 2:2 (1:1)

Branky: 31. Hrdlička, 85. Tkáč - 9. Málek, 80. Vlach

Rozhodčí: Zaoral - Paták, Pochylý

Diváci: 150

Zlín: 1. poločas: Šiška – Pafka, Kolář, Simerský, Slovák – Hrdlička, Vraštil, Hrubý, Janetzký, Čanturišvili - Bobčík

2. poločas: Dostál – Cedidla, Kulíšek, Procházka, Matejov – Reiter, Conde, Hellebrand, Tkáč, Nečas – Fantiš. Trenér: Jelínek.

Líšeň: Marek - Bednář, Otrísal, Jeřábek, Minařík, Stáňa, Toutou, Matocha, Ulbrich, Vlach, Málek, Zikl, Machalík, Pašek, Chládek, Rolinek, Lutonský, Vítek. Trenér: Valachovič.