Druhý zápas FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY už pro fotbalisty brněnské Zbrojovky skončil ziskem tří bodů. Zatímco v úvodním kole svěřenci Luďka Klusáčka remizovali s Vlašimí 1:1, ve včerejším duelu druhého kola porazili 2:1 rezervu Sigmy Olomouc. „Stejně jako s Vlašimí jsme zápas otáčeli, i když to tentokrát skončilo vítězně, bolelo to,“ zhodnotil první soutěžní výhru brněnský kouč Klusáček.

Fotbalisté Zbrojovky (v červeném) porazili rezervu Sigmy Olomouc. | Foto: Deník/David Kubatík

Zbrojovka přitom na Hané nezačala vůbec dobře, v sedmé minutě už poslal Nigerijec Yunusa Muritala Sigmu do vedení. „Prvních dvacet minut bylo velmi špatných, tam to bylo na ručník. Kdybychom prohrávali 0:2, nemohli bychom se divit,“ uznal hostující stratég.

Ve třicáté minutě Zbrojovku vrátil do zápasu Jakub Řezníček, jenž se trefil i v minulém zápase s Vlašimí. Obrat dokonal v šestašedesáté minutě Roman Potočný. „Naše hra se zlepšila, podařilo se nám stav srovnat a pak i otočit, ale v závěru už jsme zase byli pod tlakem a modlili se, aby byl konec,“ neskrýval Klusáček.

Snový start sezony. Bohunice připravily na Hané domácím demolici

Kaňkou na vítězném utkání je zranění záložníka Adama Fouska, který musel hřiště předčasně opustit. „Udělal špatný pohyb. Má něco s přitahovačem, okamžitě musel jít ze hřiště,“ přiblížil trenér.

Čtvrtou Zbrojovku nyní čeká náročný týden. U ve středu od šesti hodin večer přivítá Duklu Praha, v sobotu pak zajíždí do Táborska. „Bude to pro nás o to těžší, protože jsme museli nechat na hřišti některé hráče déle. Hrajeme za tři dny a další zápas zase za tři dny. Teď bude důležitá regenerace, abychom zápas s Duklou zvládli,“ uzavřel Klusáček.

SK Sigma Olomouc B – FC Zbrojovka Brno 1:2 (1:1)

Branky: 7. Muritala – 30. Řezníček, 66. Potočný.

Rozhodčí: Opočenský – Dobrovolný, Šafránková.

ŽK: Potočný, Jambor (oba BRN).

Diváci: 735.

Olomouc B: Digaňa – Coufal, Matys, Vepřek, Cahel – Dele (89. Jaja), Spáčil (72. Fabiánek) – F. Uriča (72. A. Uriča), Langer, Amasi (72. Šíp) – Muritala (63. Mikulenka). Trenér: Tomáš Jantoka.

Brno: Berkovec – Nový, Endl, Toml, Divíšek – Kronus (86. Granečný), Texl (87. Hamza), Jambor, Smejkal (64. Fousek, 71. Hladík), Potočný (86. Koželuh) – Řezníček. Trenér: Luděk Klusáček.