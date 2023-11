Posila brněnské Zbrojovky Denis Alijagič.Zdroj: FC Zbrojovka Brno/Martin Lísal

LAST MINUTE POSILY. V závěru přestupního období prošel brněnský klub ještě několika změnami. Nejprve nigerijský štírek Wale Musa Alli zamířil do Českých Budějovic a Jan Hladík do Ružomberoku, Zbrojovka naopak ze Zlína přivedla Jana Hellebranda a především útočníka Denise Alijagiče, který po konci v řeckém Olympiakosu Pireus dal Brnu přednost před návratem do pražské Slavie. Trefil se hned v prvním utkání, jako střídající hráč rozhodl o výhře 1:0 v Jihlavě. „Celý zápas jsem věřil, že když se na hřiště dostanu, můžu rozhodnout. Jsem rád, že se tak stalo,“ radoval se Alijagič.

