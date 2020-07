První ligu ještě nehrál a toužil po premiéře v brněnském dresu, ovšem přinejmenším pro nadcházející sezonu si musí počkat. „Vedení Zbrojovky mi naznačilo, že se mnou nepočítá, aspoň jsem to tak vycítil. Řekli mi, že bych nedostával tolik prostoru a bylo by pro mě asi lepší jít někam jinam. Mrzí mě to, ale musím situaci brát, jaká je. Nechtěl jsem hrát za béčko divizi,“ povídá Krška.

Do Zbrojovky přišel na začátku srpna a od té doby nezasáhl jenom do tří duelů FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Ve 24 zápasech si připsal jednu branku a jednu asistenci. „Klub mě přivedl, aby se postoupilo, což se povedlo. I když jsem nehrál tolik, kolik jsem chtěl. Ani jsem nedostal šanci v první lize být,“ lituje pětadvacetiletý Krška.

Zůstane ve druhé lize a dokonce ve známém prostředí. Přestěhuje se pouze na východní okraj Brna. Do Líšně, kde ještě před rokem nosil kapitánskou pásku. „Nemám čas na to, abych byl naštvaný nebo zapšklý, stejně s tím nic neudělám. Nějak jsem ten knedlík spolkl a zase jdu zpátky do stejné soutěže, jakou jsem hrál. Není jednoduchá, stejně se musí dřít,“ upozorňuje fotbalista, který pochází z Drnovic u Lysic.

Do Líšně míří na přestup. „Jsem s ní v kontaktu už delší dobu a neuvažoval jsem, že bych šel jinam, pokud je z její strany zájem. Všechno ještě není uzavřené, ale s největší pravděpodobností budu v Líšni,“ říká.

David Krška v sezoně 2019/2020:

Zbrojovka Brno: 24 zápasů, 913 minut, 1 gól, 3 žluté karty

SK Líšeň: 3 zápasy, 255 minut, 2 góly, 1 žlutá karta

V předminulé sezoně se dvanácti brankami podílel na líšeňském postupu do druhé nejvyšší soutěže. V roli lídra se do klubu vrací. „Mám za sebou teprve druhý trénink, všechno se ještě uvidí, bude dost času. Předseda Hladiš mi řekl, že kdyby o mě neměli zájem, ani se mnou nekomunikují,“ popisuje fotbalista se zkušenostmi z české reprezentace v malém fotbale.

V Líšni chce opět získat herní sebevědomí, protože ve Zbrojovce plnil vesměs roli střídajícího fotbalisty. „Chci hlavně hrát víc, kvůli tomu jsem do Líšně šel. Teprve se uvidí, jestli šlo o dobrý krok,“ podotýká rychlonohý a kreativní hráč.

Líšeň coby nováček zakončila uplynulou druholigovou sezonu na deváté příčce. Nadcházející ročník bude v soutěži jen čtrnáct mužstev místo šestnácti. „Samozřejmě chceme vyhrávat, co to půjde. Uvidíme, kam nás to vynese. Určitě bude zase v plánu druhou ligu udržet, proto musíme vítězit hned od začátku a na nic nečekat,“ nabádá Krška.

Ve Zbrojovce zjistil, že ani v jeho případě není pozdě, aby se živil fotbalem. „Viděl jsem tam hráče, kteří mohou jít skoro kamkoli, kam chtějí, za větší peníze, proto na sobě makají. To mě inspirovalo, že když mi bude sloužit zdraví, můžu ještě šest až osm let hrát aktivní fotbal a živit se jím,“ přibližuje.

Po návratu do Líšně ovšem opět získá čas, aby se v rodinné firmě věnoval výrobě dřevěných dýmek. „Ve Zbrojovce jsme většinou trénovali dopoledne, domů jsem se dostal až třeba ve tři hodiny a to už je člověk rád, že nikam nemusí. V Líšni se však trénuje odpoledne, takže bude víc času na dýmky. Ráno budu asi chodit normálně do práce,“ doplňuje záložník Krška.