Laczkó se k líšeňskému týmu připojil po vzájemném zápase s juniorkou bratislavského Slovanu, za brněnský tým už stihl odehrát tři přípravná utkání. Debut si odbyl v zápase proti ostravskému Baníku. Rodák z Bratislavy za tamní celek do ligového utkání nastoupil jen osmkrát, většinu času strávil v juniorce. V roce 2018 však zasáhl do zápasu třetího předkola Evropské ligy proti Rapidu Vídeň. V dresu Slovanu oslavil dvě trofeje pro mistra ligy, třikrát se radoval ze zisku slovenského poháru. V minulé sezoně nastoupil za juniorku Slovanu Bratislava do osmnácti utkání.