Líšeň nyní před třetím Prostějovem drží náskok šesti bodů. Do konce této sezony zbývají tři zápasy. „Druhé místo je hodně blízko. Museli bychom teď všechny zápasy prohrát a Prostějov všechny vyhrát, abychom nebyli druzí. I když teorie tam je, je to málo pravděpodobné. Druhé místo bychom už neměli pustit," řekl líšeňský kouč Milan Valachovič.

Pro jeho tým v souboji o druhé místo hraje i fakt, že má s Prostějovem lepší bilanci ve vzájemných zápasech i skóre. „Před sezonou jsme měli cíl se zachránit, ale postupem času jak jsme vyhrávali, chtěli jsme vyhrát všechno. Pro nás pro všechny je to obrovský úspěch, který si teď užíváme," pravil líšeňský záložník Marek Matocha.

Zpočátku přitom exportu bodů do Brna v sobotním duelu nic nenasvědčovalo. Po rohovém kopu udeřil už v osmé minutě domácí Salomon Omale.

Jenže na jeho branku bleskurychle zareagoval Matocha. Ten v jedenácté minutě v pokutovém území protlačil míč za brankáře Filipa Muchu. „Prošlo to gólmanovi mezi nohama. Konečně i mně tam padl gól, který jsem už potřeboval,“ poznamenal Matocha ke své třetí brance v této sezoně. Naposledy se trefil loni 7. listopadu při domácím vítězství 1:0 s Chrudimí.

Přestože se oba týmy hned několikrát prodraly k zajímavým gólovým příležitostem, blízko ke skórování měli domácí ofenzivní hráči Tomáš Zlatohlávek a Jan Koudelka. „Soupeř nám tam dával už od stoperů průnikové přihrávky a my jsme mu hodně usnadnili přechod do útoku, protože jsme byli ve středu hřiště daleko od sebe," vysvětlil Matocha.

Nespokojenost s hrou svého týmu dal najevo v kabině i Valachovič. „Byl jsem na třech čtyřech zápasech Prostějova, měl jsem ho dokonale přečtený, přesto jsem musel o přestávce zvednout hlas. Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli," zdůraznil líšeňský kouč.

I proto do druhého poločasu poslal na hrot útoku Martina Zikla, jenž nahradil Jana Silného. Zikl, kmenový hráč brněnské Zbrojovky, přitom ještě na podzim hostoval v Prostějově. V dresu Líšně v jarní části soutěže odehrál v deseti zápasech zatím jen 343 minut. „Bylo příjemné zjištění, že Ziklik nastoupil a druhý poločas byl v podstatě v jeho režii. Díky němu jsme se dostávali víc k soupeřově šestnáctce," poznamenal Valachovič.

Jedenadvacetiletý forvard navíc v 65. minutě dokonal obrat líšeňského celku, když pohotově usměrnil do protipohybu brankáře Muchy přihrávku ze strany od Milana Lutonského. „Střídání nám vyšlo a za druhý poločas jsme si vítězství zasloužili. Dali jsme tři góly a po tom třetím jsme soupeře nepustili do žádné šance," líčil Valachovič.

O třetí branku hostujícího týmu se postaral záložník Jaroslav Málek, jenž vykouzlil z přímého kopu před pokutovým územím brilantní trefu. Podobně se prosadil i v Chrudimi, kde líšeňští fotbalisté zvítězili 3:0. „Druhý poločas jsme byli už organizovanější, vytvořili si šance a naštěstí zápas zvládli," oddechl si Matocha.

Zatímco Valachovičovi svěřenci na první příčku v tabulce už s jistotou nedosáhnou, Málek stále bojuje o prvenství mezi druholigovými střelci. Devětadvacetiletý lídr brněnského celku zaznamenal třináct branek, druhý Ladislav Mužík z Chrudimi má dvanáct zásahů. „Jardovi to určitě všichni přejeme a doufám, že už si vedení udrží. Naštěstí mu tam góly pořád padají, což je super a klobouk dolů před ním," uznal Matocha.

Málek by případnou výhru určitě neměl v líšeňské kabině zadarmo. „Stoprocentně dostaneme od něj prémii do kabiny. Zatím nevíme kolik, ale určitě to bude hodně,“ smál se Matocha.

Líšeňští fotbalisté aktuálně zaostávají deset bodů za Hradcem Králové, jenž si díky sérii deseti výher v řadě s předstihem zajistil postup do FORTUNA:LIGY. „My jsme s Hradcem odehráli těžký zápas, ale doma jsme ho zvládli. Pak jsme měli nějaké remízy, Hradec vyhrál úplně všechno a jsme druzí. Nemáme se ale za co stydět, předváděli jsme dobré zápasy," dodal Matocha.

Další duel odehraje Líšeň na domácím hřišti příští pondělí před kamerami ČT sport se čtvrtým Ústím nad Labem. Prostějov čeká v sobotu utkání v Třinci.

1. SK Prostějov - SK Líšeň 1:3 (1:1)

Branky: 8. Omale – 11. Matocha, 65. Zikl, 75. Málek.

Rozhodčí: Dubravský – Hájek, Pfeifer.

Žluté karty: 33. Kučera, 88. O. Ševčík (oba Líšeň).

Prostějov: Mucha – Šmehyl (89. Dittmer), Sus (C), Bialek, Zapletal (78. Straňák) – Omale, Kopřiva – Píchal, Koudelka (84. Spáčil), Jurásek – Zlatohlávek (89. Langer).

Líšeň: Veselý – Jeřábek, Bednář, O. Ševčík (C), Lutonský – Kučera – Pašek, Málek (84. Šteigl), Matocha (90. Fall), Rolinek (61. Reteno Elekana) - Silný (46. Zikl).