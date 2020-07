Máte velkou radost?

Jsem šťastný, že se nám podařila strastiplná pouť dotáhnout ke kýženému cíli, což byl postup do první ligy. Jsem hrdý na celý svůj realizák a hráče, že jsme to dotáhli. Je to kolektivní dílo klubu a jsem velice rád, že se podařilo.

Napadl vás scénář, že postoupíte bez baráže i s pražskou Duklou?

Jde o jednu z alternativ. Otázka je, jak dopadnou problémy s koronavirem v Moravskoslezském kraji. Myslím, že je to spravedlivé. Samozřejmě se musela dodržet pravidla, když se dohraje soutěž, poslední automaticky padá. Jde o rozumné řešení, ani nadstavba v poslední době nebyla nikým moc oceňována. Čeká nás ale zase nelítostná bitva, budou sestupovat tři mančafty. Jsme však rádi, že jsme dostali pozvánku.

Bude soutěž s osmnácti mužstvy specifická?

Nebude v ničem zvlášť specifická, bude tam větší boj o záchranu. V lize jsou na čele jasně tři velkokluby, které si to asi zase rozdají mezi sebou. Nicméně nám začíná práce, abychom byli co nejlépe připravení.

Jak moc se obmění kádr Zbrojovky?

Nějakou představu máme, samozřejmě hráči, kteří se na tom podíleli, si zaslouží pozvánku do první ligy. Jsme rádi, že i fotbalisté, kteří přemýšleli, že je pro ně druhá liga málo, mají možnost ukázat své možnosti v první lize v dresu Zbrojovky. Na druhou stranu víme, kde nás trošku tlačí bota, na tom už pracujeme. Nechceme být nenachystaní.

Potíže vidíte ve středu obrany i na krajích zálohy?

Máme tam věci, které nás trochu trápí. Měli jsme obrovské problémy s obsazením stoperského postu, až jsme našli řešení v sedmnáctiletém Endlovi, který to zvládl výborně. Teď se nám samozřejmě někteří hráči vrací z hostování, některé chceme přivést a v neposlední řadě nemáme hendikep, co budeme hrát za soutěž. Můžeme nabízet prvoligové angažmá, v tom jsme už silnější.

ZAČÍNÁM PRACOVAT NA DALŠÍ SEZONĚ

Nastane v přestávce velký zásah do kádru?

Je to otázka mnoha věcí, ekonomických podmínek, za jakých se dají některé realizovat. Znovu podotýkám, už teď začínám pracovat na tom, abychom byli nachystaní.

Může být současný kádr konkurenceschopný také o patro výš?

Jestliže chceme být úspěšní v první lize, musíme být daleko víc běhavější, sebevědomější a semknutější než ve druhé lize. V mnoha případech jsme byli zranitelní směrem dozadu, což nechci. Dopředu jsme hráli výborně.

Přípravu tedy víc zaměříte na kondici?

Nedá se to tak nazvat. Hráči zvládli neskutečné penzum zápasů v krátké době, měli by mít dobrou tělesnou připravenost. Půjde nám teď hlavně o to, abychom dobudovali kádr.

Kdy začnete přípravu?

Pátečním rozhodnutím je nám jasné, že hráči pokračují v dovolené, měli už čtyři dny volno. Samozřejmě se s nimi potřebuji sejít a oslavit postup. Bude to zasloužená oslava tvrdé práce a profesionálního přístupu, poněvadž jsme si postup zasloužili, ne že by nám ho někdo daroval. Pak budou pokračovat v dovolené a naplánujeme začátek přípravy na přelom července a srpna.

Je první liga splněný sen, kterým dosáhnete vašeho trenérského vrcholu?

Vrcholů je hodně, tohle je zase postup o stupínek výš. Samozřejmě mě to velice těší a jsem hrdý na práci celého realizáku, týmu, klubu. Jsem šťastný, že se nám to podařilo.