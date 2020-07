Pokud se dohrají dvě zbývající kola ve skupině o záchranu a zároveň se neuskuteční baráž, Ligová fotbalová asociace (LFA) v úterý oznámila, že z první ligy sestoupí dva poslední celky, opačným směrem poputují dva nejlepší z druhé ligy po třiceti základních kolech. „Pro Zbrojovku je postup jediná možnost. Patří do ligy a je jedno, jestli to bude tak, nebo tak,“ míní brněnský obránce Pavel Eismann.

Karvinští fotbalisté nastoupili do čtrnáctidenní karantény minulý čtvrtek a do tréninku by se měli vrátit 16. července. Následující den se sejdou zástupci 32 profesionálních klubů a dohodnou se podle aktuální situace na podmínkách dohrání soutěže. „Když už se začalo hrát, musí se udělat všechno pro to, aby se situace vyřešila,“ pravil jasně Eismann.

První barážové utkání je nově v plánu 29. července, odveta pak 1. srpna. Nejpozdější termín ukončení ročníku stanovila už v květnu LFA na 2. srpna.

Brno čekají ještě dvě ligová utkání. V sobotu zajíždí do Prostějova a v úterý nastoupí před domácími diváky proti Vlašimi. „V šatně nic neovlivníme, soustředíme se na zbývající mistrovské zápasy, abychom je uhráli za plný počet bodů,“ říká Eismann. „V obou utkáních chceme být úspěšní, jedeme pořád dál,“ přidává brněnský kouč Miloslav Machálek.



Do první ligy určitě postoupí vítěz FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. A brněnští fotbalisté mají stále šanci na přímý postup. Na vedoucí Pardubice ztrácejí bod, Východočeši však ve středu dohrávají kolo v Třinci a první příčku opustí jen tehdy, pokud ve třech zápasech dvakrát zaváhají, stačí i remízy.

Přestože letošní sezona přináší stále řadu otazníků, jedno je jisté. Pro dohrání soutěže je většina druholigových klubů. „Věřím, že česká liga je taková značka, že nikdo nechce rozhodovat od stolu a rozhodne se na hřišti,“ přál si kouč pražské Dukly Roman Skuhravý, jehož svěřenci ze třetího místa také vyhlíží šanci na návrat do první ligy.



Pro Zbrojovku nyní hraje skutečnost, že na jaře pouze dvakrát remizovala a zdá se, že její forma se stupňuje. Nejprve vyprovodila Žižkov 6:1 a o víkendu deklasovala Vyšehrad 7:2. „Nabrali jsme slušně na obrátkách. Hrajeme velice dobře v ofenzivě. Pokud k baráži skutečně dojde, bude to pro nás plus,“ uzavřel Eismann.