OBRAZEM: Líšeň gólem v závěru zkazila Radovi začátek dukelské mise

Líp už to načasovat nešlo. Fotbalová Líšeň v zápase prvního kola druholigové sezony dlouho na hřišti pražské Dukly hrála bezbrankovou partii, když už však vše směřovalo k tomu, že si oba týmy rozdělí po bodu, strhl v devadesáté minutě utkání na líšeňskou stranu střídající Guy Reteno Elekana. „Hráli jsme dvakrát do týdne v Praze a vezeme si odsud dvě výhry. I tu generálku se Slavií jsme přizpůsobili zápasu na Dukle a bylo to úspěšné,“ lebedil si pro kameru České televize líšeňský trenér Milan Valachovič.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotbalisté Líšně (v bílém) rozhodli o výhře na Dukle až v samém závěru. | Foto: Jan Sláma