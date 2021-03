Přesto se dlouholetý líšeňský funkcionář o podmínky účasti v nejvyšší české soutěži už zajímal…

Jak jste prožíval vítězství nad Hradcem Králové?

Byl jsem rád, že kluci dokázali největšího favorita na postup do první ligy porazit. Myslím si, že udělali radost nejen mně, ale také většině obyvatel Brna. Je to pro nás všechny hlavně motivace do další práce.

Co vás napadne, když se podíváte na aktuální tabulku druhé ligy?

Pohled je to příjemný už proto, že mužstvo před lety hrálo městský přebor a teď je v tabulce výš než družstva, co nedávno hrála ligu. Je to neuvěřitelné.

Co podle vás stojí za výsledky týmu?

Je to jednoznačně vynikající parta, a to jak hráčů, vedení družstva, tak i klubu.

Jaké máte ambice pro tuto sezonu?

Vyhlásili jsme je už na tiskové konferenci před startem sezony. Záchrana a stabilizace ve druhé lize. Doufám, že tento cíl je po vítězství s Hradcem splněn. Teď samozřejmě chtějí hráči i vedení dál prohánět favority a bavit diváky.

První náměstek primátorky města Petr Hladík po zápase uvedl, že v případě postupu vám Brno poskytne azyl na Srbské. Je to v jednání?

Jsme rádi, že vedení velké radnice, konkrétně náměstek Hladík, vnímá Líšeň jako dobrý klub a je ochoten nám pomoci. Ale něco jiného je získat licenci, která musí být jasná do 13. dubna, a něco jiného je hodnotit a rozhodovat po konci sezony, co dál s fotbalem v Líšni.

Jste schopni případný postup přijmout?

To je předčasné, o postupu v Líšni nikdo nemluví. Příští zápas prohrajeme v Blansku a bude po euforii. Zatím se snažíme zjistit, jaké jsou licenční podmínky, zda je jsme vůbec schopni splnit. A až koncem května bude jasné, zda máme o čem uvažovat.

Co by následovalo?

To bychom museli znovu oslovit město Brno, podnikatele a podle jejich reakce se rozhodovat. Ale to je ještě daleko. Pořád si myslím, že kluby jako Hradec, Žižkov, Dukla i Ústí mají k prvnímu místu blíž než Líšeň. A hlavně o postup stojí.

Cítíte v současné době daleko větší podporu klubu od města?

Už při postupu do druhé ligy jsme cítili jeho velkou podporu, bez ní bychom druhou ligu nikdy nehráli. Věřím, že i fakt, že jsme Zbrojovce pomohli postoupit do první ligy, se odrazil v přístupu města k práci v Líšni.

Jak jste Zbrojovce pomohli?

Tak v loňské sezoně odešli z Líšně do Zbrojovky trenér Machálek, hráči Hladík, Čermák, Šustr, Krška, Marek Vintr, Černín, Hlavica, Přichystal. Někteří byli kmenoví hráči Zbrojovky, ale hráli za B mužstvo a po hostování v Líšni se zařadili ve Zbrojovce do A týmu. Jiní tam zase z Líšně přestoupili.

Cítíte v současné době změnu v zájmu o klub, ať už od médií, fanoušků nebo sponzorů?

Bohužel není možné mít diváky na zápasech, takže se zájem nedá posoudit. Také se zatím nenašel sponzor, který nás sám oslovil, že chce Líšni pomoct. Ale na druhé straně pokud oslovíme nějaké sponzory, je vidět, že vědí, co je Líšeň a vyloženě pomoc neodmítají. I když v současné situaci nikdo neví, co bude dál a každý je opatrný.

Ještě v sezoně 2018/2019 jste hráli třetí ligu. Jak se pro vás změnila práce v klubu?

Pro mě je pořád stejná. S postupem do druhé ligy jsme museli založit akciovou společnost, přerozdělit některé úkoly uvnitř klubu a rozšířit počet lidí, kteří se o něj starají. Velká většina to dělá zadarmo. A někteří, jako pan Derfl (ředitel areálu Josef Derfl – pozn. red.), jsou s klubem spjati víc než padesát osm let.