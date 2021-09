A minulý týden bývalý mládežnický reprezentant zamířil k městskému rivalovi z Líšně. „Oddechl jsem si, protože se můj přestup řešil už od začátku přípravy a chvíli to dokonce vypadalo, že nakonec zůstanu ve Zbrojovce,“ prozradil Zikl.

Byla pro vás priorita z ní odejít?

Už od začátku přípravy jsem cítil, že ve Zbrojovce asi úplně chtěný nebudu. I z toho vyplynulo, jak se mnou pak vedení jednalo. Proto jsem se chtěl dostat někam dál, než jen hrát za béčko v divizi. Nakonec jsem ale i za něj byl rád.

Zmínil jste jednání s vedením klubu. Jaké bylo?

Někdy ne až moc příjemné a hlavně se táhlo. Bylo to furt dokola, vždycky to už vypadalo dobře, pak se najednou něco změnilo a bylo všechno jinak. Bylo to pro mě únavné hlavně na psychiku, takže jsem rád, že se teď můžu soustředit výhradně na fotbal.

Proč o vás neměla Zbrojovka zájem?

Asi tam nebyli spokojení s tím, jak hraju. Myslím si, že teď ke konci jsme si neměli navzájem co dát, takže to takhle skončilo. Neřekl bych, že jsem byl vyloženě nechtěný, ale vždycky jsem byl až poslední volba. Už ze začátku přípravy jsem cítil, že nedostanu tolik příležitostí, jak bych si představoval, takže pro mě jde o vysvobození.

Dřív jste hodně hostoval ve druhé lize. Berete nyní přestup do Líšně jako nový start?

Jsem rád, že konečně patřím do nějakého týmu, kde dostanu víc příležitostí, i když konkurence je všude. V Líšni se ale cítím nejlíp a tím, že budu její hráč, tak vztahy budou se všemi ještě lepší. Dá se říct, že jde opravdu o nový start, protože jsem někde jinde. V Líšni jsem sice už dřív hrál, ale teď je to něco jiného.

Co rozhodlo pro Líšeň?

Samozřejmě vztahy a zkušenosti z minulých hostování. Byl jsem tam nejprve rok a po Prostějově další půlrok. V Líšni jsem hrál vlastně víc než ve Zbrojovce, proto jsem věděl, do čeho jdu. A často jsem si volal i s trenérem (Milanem Valachovičem – pozn. red.), což u ostatních týmů, které o mě měly zájem, nebylo pravidlem. Cítil jsem velký zájem, abych v Líšni hrál, a i když to už vypadalo, že tam nepůjdu, pan Hladiš (předseda líšeňského klubu Karel Hladiš – pozn. red.) říkal, ať to nevzdáváme. Nakonec všechno dopadlo dobře a myslím, že je to dobrá volba.

Sezonu jste ale začal v rezervě Zbrojovky, která nastupuje jen v divizi. Jak jste to vnímal?

Do divize ještě určitě nechci patřit, ale na druhou stranu to byly zápasy, ve kterých jsem měl nějaké vytížení. Mohlo to dopadnout úplně jinak. Třeba že bych vůbec nehrával. Byl jsem rád, že jsem tam mohl nastoupit a ověřit si, že na to určitě mám a bude pro mě lepší, když půjdu někam hrát druhou ligu.

Ve Zbrojovce jste byl profesionál a fotbal měl na prvním místě. Mění se pro vás něco tímto přestupem?

Možná trochu ano, ale i v Líšni se chci věnovat fotbalu profesionálně, podmínky jsou tady výborné, takže zatím to nějak nehoří. Brigádu nehledám.

O místo v základní sestavě budete v Líšni bojovat už potřetí s Janem Silným. Jde o výzvu?

Konkurence je všude. S Honzou jsme normálně kamarádi, akorát víme, že na hřišti i na tréninku musíme pořád dokazovat, že do sestavy patří vždycky ten jeden z nás. Bude to zajímavé, těším se na to, protože Honzovi se teď daří, takže musím zabrat, což je jedině dobře.

Při páteční výhře 3:0 nad Duklou Praha jste odehrál šestnáct minut. Jak hodnotíte první duel po návratu do Líšně?

Přejeli jsme první Duklu a na druhou ligu šlo o hodně vydařené utkání. Mám z toho celkově dobrý pocit, protože jsme si ověřili, že můžeme hrát o špici tabulky. Jinak jsem měl v zápase menší příležitosti, ale jsem hlavně rád, že jsem se mohl vrátit do druhé ligy a do Líšně. Poprvé jsem trénoval v úterý, takže teprve uvidíme, co bude dál.