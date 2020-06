Ti, kteří přišli na stadion pozdě, museli litovat. Už v šesté minutě totiž vedli brněnští fotbalisté o dva góly. Penaltu po faulu na Ondřeje Pachlopníka proměnil Adam Fousek a z brejku uspěl Jakub Přichystal. „Mám obrovskou radost, že jsme předvedli fotbal, který byl pro diváka zajímavý. A hlavně, že tady mohli být naši věrní fanoušci. Sedm gólů se jen tak nevidí. Pro diváka exkluzivní utkání, pro trenéry už horší. Jsem ale rád za vítězství,“ sdělil do kamery České televize brněnský trenér Miloslav Machálek.

Zbrojovka - Jihlava 5:2 (2:1)

Poločas: 2:1.

Branky: 5. A. Fousek (pen.), 6. a 69. Přichystal, 47. Krška, 63. M. Vintr – 45+2. Zoubele, 79. Koubek.

Žluté karty: 18. Pachlopník, 53. M. Vintr, 76. J. Sedlák – 87. Smejkal.

Rozhodčí: Petřík – Novák, Váňa.

Brno: Floder – Štepanovský, Dreksa (C), Ad. Čermák, Bariš – Hladík (46. Krška), J. Sedlák, Pachlopník (36. Eismann), Šumbera (46. M. Vintr) – A. Fousek (70. Jurásek), Přichystal (76. Mach).

Jihlava: Vejmola – Křišťál, Lacko, Pojezný (74. Diouf), F. Novotný – Vaculík (C) (62. Šudajwa), Fortelný – Mikuš (73. T. Svoboda), Zoubele (62. Koubek), Jakub Rezek (57. Smejkal) – Arroyo.

Hned dvakrát však fanoušci horoucně vyvolávali i jméno brněnského brankáře Jiřího Flodera. Ten vychytal penaltu Lukáše Vaculíka, následnou dorážku Rajmunda Mikuše i hlavičku Fárise Šudajwy. „Ukolíbali jsme se a mohli dostat tři góly. Nemůžeme mít taková hluchá místa v zápase,“ líčil ofenzivní hráč Fousek.

Po derby s Líšní, ve kterém vyhrála Zbrojovka 2:1, litoval Machálek vyloučení střelce Antonína Růska. V posledních utkáních se ale může spolehnout i na formu dvojice Přichystal a Fousek. „Je to výhoda, když jste ve formě a zápasy rychle utíkají, lepší než trénovat. Jsem rád, že to tam padá,“ řekl Fousek.

Jihlava těsně před poločasem snížila, branka paradoxně pomohla spíš Zbrojovce. Do druhého poločasu vlétli střídající křídelní hráči David Krška a Marek Vintr, oba se prosadili po centrech. Druhou branku v utkání ještě zaznamenal Přichystal, který v letošní sezoně nasbíral už deset gólů. „Jsem hrubě nespokojený s výkony našich křídelních hráčů Jana Hladíka a Šimona Šumbery. Střídající kluci hru oživili, ale dozadu jsme měli pořád problémy. Souvisí to s únavou,“ vysvětlil Machálek.

Zbrojovka po nucené pauze kvůli pandemii koronaviru pouze jednou remizovala, naopak Jihlava se trápí. V šesti zápasech získala jen dva body a ambice na postup se vytrácí. „Musíme být hladovější, nic nepřijde samo. Když to nejde fotbalově, musí to jít přes závit. Některé pasáže nebyly špatné, ale pak dostaneme laciné góly, a to nás mrzí,“ smutnil jihlavský kouč Radim Kučera.

Zbrojovka si díky výhře upevnila druhé místo, kde drží před Viktorií Žižkov náskok devíti bodů. Šest jich však dál ztrácí na vedoucí Pardubice, které se ve středu představí v Líšni. „Budu samozřejmě fandit. Doufám, že Pardubice zaváhají,“ prohlásil brněnský stratég, jehož mužstvo čeká další utkání ve čtvrtek v Hradci Králové.