Není se čemu divit. Přestože na prvním tréninku na začátku ledna v kabině přivítal kompletní mužstvo z podzimní části soutěže, za další dva dny už přišel o dva stěžejní hráče týmu, kteří odešli do první české ligy.

Útočník Jan Silný přestoupil do Jablonce, defenzivní záložník Jakub Kučera do Hradce Králové. „Pracovali jsme proto nejen na hřišti, ale hlavně na doplnění kádru. Taky nás značně ovlivňoval covid, protože v každém týdnu byl nějaký hráč v karanténě. Snad do minulého týdne jsme nebyli kompletní a neustále jsme za pochodu řešili odchody a příchody. Na poslední chvíli jsme přivedli ještě Šimona Šumberu,“ zmínil Valachovič.

Jednatřicetiletý záložník zamířil do Líšně ze slovenské Senice jako náhrada za talentovaného Martina Rolinka, jenž před dvěma týdny zamířil do Mladé Boleslavi. „Řekli jsme, že kdo má šanci hrát první ligu a zájemce za něj slušně zaplatí, dohodneme se. Nikomu jsme v odchodu nebránili a chceme tak motivovat mladé kluky, aby k nám šli hrát a vykopali se výš. V Líšni to není o penězích,“ vysvětlil předseda brněnského klubu Karel Hladiš.

Za prodej trojice fotbalistů do prvoligových celků podle něj však Líšeň obdržela sumu, která pokryje zhruba až třetinu jejího rozpočtu na jednu sezonu. „Zisk zaplatí aspoň zvýšení cen za energie, protože všechno je nyní dražší. V lednu jsme dostali fakturu za elektřinu na sto tisíc,“ hlásil s úsměvem Hladiš a pokračoval: „Nejsme na prodeji hráčů závislí a nemuseli jsme je pouštět. Nic nedlužíme. Covid zasáhl i nás, ale pomohly nám město Brno i firma Sako jako hlavní sponzor klubu.“

Po ztrátě tří členů základní sestavy z podzimu je otázka, jak si Líšeňští povedou především na hřišti. „Odchody nás jistě zasáhnou, ale ti kluci dělali odmalička všechno pro to, aby se živili fotbalem, rodiče je financovali, proto nebyl důvod jim v tom bránit. Naopak je obrovská čest, když si v sobotu pustím televizi a vidím v ní naše tři kluky v základu týmů z nejvyšší české soutěže,“ pravil Valachovič.

Jeho svěřencům patří po podzimu v druholigové tabulce třetí pozice, která jim momentálně zajišťuje baráž o postup do první ligy. „Byl by zázrak, kdybychom do ní opravdu šli. Momentálně si neumím představit, že jedeme na Spartu nebo na Slavii. Ta rychlost a kvalita je úplně jinde,“ řekl kapitán líšeňského celku Ondřej Ševčík.

DOMA NA SRBSKÉ?

I přesto se ale vedení klubu připravuje na variantu, že Valachovičův tým boj o postup zvládne. „Jsou mančafty, které posun výš v minulosti odmítly, a teď toho litují. Je to něco, co se už nemusí opakovat. Na postup nemyslíme, ale na druhou stranu není důvod ho nezvažovat,“ prohlásil Hladiš.

Ten už se dohodl s městem Brno v případě úspěchu na pronájmu stadionu v Srbské ulici. Na něm hraje domácí duely Zbrojovka. „Tam je hrozně malé parkoviště a když na něj naši kluci přijedou s dodávkama, kterými rozvážejí zeleninu, budou to mít těžší,“ zavtipkoval Valachovič.

První jarní zápas ve druhé lize odehrají Brňané v pátek na hřišti Ústí nad Labem.