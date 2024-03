Ona poslední formulace koresponduje s tím, co brněnský klub zveřejnil v páteční situační zprávě, že k prodeji podílu 61 procent akcií dojde, jen později, než se plánovalo. „Aktuální stav tohoto procesu a termín jeho dokončení ovlivňuje probíhající licenční řízení pro sezonu 2024/2025, konkrétně určité právní aspekty této transakce. Akciová transakce bude jednoznačně uzavřena shodně s termínem dokončení tohoto řízení,“ zaznělo v krátkém textu.

Podle zjištění Deníku, který o dění v brněnském fotbale dlouhodobě informuje, i vzhledem k těmto prohlášením lze předpokládat, že s vysokou pravděpodobností dojde k dokončení transakce. Tedy že obě strany opět zasednou k jednacímu stolu.

Každopádně současný stav, kdy se objevují jen kusé informace, vyvolává otázky u osobností i negativní reakce u nedočkavých příznivců. „Každý, kdo fandí Zbrojovce, si přeje, aby se to posunulo k všeobecné spokojenosti, aby se to prostě dalo do normálních kolejí. Fungovalo spojení mezi vedením, hráči, fanoušky. To je důležité pro jarní část, protože nic není ztraceného. Naopak si myslím, že když se podaří v sobotu večer zápas, bude cesta do třetího místa hodně schůdná. Všichni však musejí být v souladu, jinak to nejde,“ nabádal legendární záložník Karel Jarůšek, který se Zbrojovkou vyhrál v roce 1978 jediný titul v historii. Druhá i třetí příčka ve druhé lize zajišťují baráž o postup výš.

Současnému majiteli Bartoňkovi, který klub řídí od roku 2013, velká část příznivců nemůže přijít na jméno a dává mu za vinu, že se klub nachází ve druhé lize. „Ohledně odchodu Václava Bartoňka jsem si už delší dobu pokládal otázku, proč stále v klubu je. Dává do toho spoustu peněz a neustále je pod tlakem veřejnosti i fanoušků, tohle ho přece nemůže bavit. Ať už Zbrojovku převezme kdokoliv, tak tam musí být nějaká záruka, že klub konečně vystoupá do lepších pater,“ poznamenal někdejší brněnský fotbalista i kouč Svatopluk Habanec.

Ani jeho nenechává současná situace v klidu. „Jednoznačně mě dění okolo Zbrojovky mrzí, v klubu jsem působil a stále jsem jeho fanoušek. Prožil jsem tam něco jako hráč i trenér, takže mi to není lhostejné, byl bych rád, kdyby to tam přebral někdo z bohaté brněnské sféry a najal si lidi, kteří klub povedou opravdu profesionálně. Příkladem mohou být Baník Ostrava, Sparta nebo Slavia. Prostě aby to odpovídalo tomu, že Brno je druhé největší město v republice a klub měl jistotu, jak to do budoucna bude,“ zadoufal Habanec.

K lepšímu období vzhlížejí také další lidé spjatí s brněnským fotbalem. „Současné dění kolem Zbrojovky mě hrozně moc mrzí. Popravdě do toho moc nevidím, každopádně Václav Bartoněk svého času klub zachránil a nyní jsem věřil, že najde nového investora a společně Zbrojovku posunou dál,“ uvedl bývalý brněnský hráč i trenér Petr Čuhel.

Nespokojení příznivci Zbrojovky chystají protest na sobotní domácí utkání s Táborskem, které začíná v šest hodin večer. Do té doby by měly obě strany chystané transakce vyjádřit souznění a dokázat, že jednání o prodeji pokračují.

Tím by si mohly fanoušky naklonit. „Co vím, tak to Václav Bartoněk prodat chce a doufám, že to koupí lidé s dostatkem financí, kteří klub posunou. Doufám, že to tak dopadne,“ přál si bývalý brněnský útočník Petr Švancara.

Toho mrzí, že jsou fanoušci Zbrojovky rozhádaní. „Možná bychom si všichni měli sednout a vše si říct, od majitele, nových majitelů, posil, prostě všichni. Měli bychom se semknout a jít jiným směrem než se pod pseudopřezdívkami vyjadřovat na fórech. Nejsem nadšený, jaké mi chodí zprávy, že jsem se bratříčkoval s radnicí kvůli Lužánkám, že jsem měl i dostat nějaké peníze. Nemám problém se potkat a vyjasnit si to, ať všichni fanoušci Zbrojovky táhneme za jeden provaz, ne že část z nich hází klacky a jen podrývají,“ nabádal Švancara.

Jasno by mělo být v nejbližších dnech. Zbrojovácká obec už potřebuje znát, jaká bude budoucnost klubu.