„Gratuluji domácím k postupu do první ligy, ale musím zmínit, že v součtu bodů ze vzájemných zápasů jsme byli lepší,“ uvedl do kamery České televize líšeňský kouč Milan Valachovič.

Hradecké fotbalisty porazil v této sezoně kromě brněnského celku i Prostějov, když v podzimní části soutěže vyhrál 1:0. Líšeň je ovšem jediné mužstvo, jež letošní druholigový mistr nezdolal. „Výsledky s Hradcem ukazují, že v Líšni jsou kvalitní hráči, kteří se mohou měřit i s takovými týmy. Ani v Hradci totiž nejsou žádní nadlidi. Když se na zápas dobře připravíme v hlavě a držíme se věcí, které si řekneme v kabině, funguje to prostě na každého,“ pravil líšeňský záložník Milan Lutonský.

Ten se stejně jako v prvním vzájemném utkání na začátku března trefil i tentokrát. V osmé minutě ho do úniku vyslal Jaroslav Málek a sedmadvacetiletý hráč pak překonal brankáře Radima Ottmara, jenž odehrál na hradeckém stadionu poslední zápas profesionální kariéry. „Vyšla mi zimní příprava, ve které jsem dal nějaké góly a formu jsem si přenesl i do jara. Jsem rád, že mi to tam padlo a že zase zrovna proti Hradci, tak silnému soupeři,“ řekl Lutonský, jenž v tomto ročníku vstřelil tři branky.

Hradečtí ale měli víc ze hry a Líšeň předčili v držení míče i ve střelbě. „Hráli jsme v bloku, nutili soupeře k chybám a zkoušeli se dostat do protiútoků. To se nám povedlo hned na začátku, ale samozřejmě v Hradci to bylo nepříjemné, byli tam jeho fanoušci a hráči se chtěli ukázat. Soustředili jsme se proto hlavně na to, abychom neudělali standardku nebo penaltu,“ vysvětlil Lutonský.

Ze dvanácti pokusů hradeckého celku se prosadil jen Otto Urma, jenž v 72. minutě hlavou překonal líšeňského brankáře Jana Vítka po rohovém kopu. Těch kopali domácí osm, zatímco Valachovičovi svěřenci jen tři. „Hradec nás pak trochu zmáčkl, měl hodně rohů a bylo těžké se z toho tlaku vymanit, což vyústilo v gól. Je to škoda, protože jsme tam měli taky šanci, když Krša (David Krška – pozn. red.) střílel kousek vedle,“ podotkl Lutonský.

Přestože domácí proti Líšni nevyhráli ani napodruhé, po duelu radostně křepčili s mistrovským pohárem před 650 diváky. „Jsem člověk, který málokdy vyslovuje spokojenost. Snažím se být přísný na sebe i ostatní. Myslím ale, že jsme tady nějakou stopu zanechali,“ řekl hradecký trenér Zdenko Frťala, jenž v příští sezoně povede prvoligové Teplice.

Brňané za jeho svěřenci aktuálně zaostávají o osm bodů, v této sezoně jich vybojovali zatím devětačtyřicet. Závěrečný duel odehrají tuto neděli na domácím stadionu se sedmým Třincem. „Pro mě je výzva mít přes padesát bodů. Vypadalo by to o dost líp a byli bychom s Hradcem jediní, co se přes tu hranici dostali,“ dodal Lutonský.

Hradec Králové - Líšeň 1:1 (0:1)

Branky: 72. Urma – 8. Lutonský.

Rozhodčí: Jan Petřík – David Hock, Dan Vodrážka.

Žluté karty: 22. Kodeš, 29. Mejdr, 79. Urma – 40. Pašek, 44. Silný, 79. Krška, 89. Matocha, 90+2. Kučera.

Hradec Králové: Ottmar (C) – Mejdr, Donát, Leibl, Urma – Kodeš, J. Rada (57. Soukeník) – Prekop (69. Kateřiňák), P. Dvořák, Vlkanova (86. Záviška) – Vašulín (57. J. Král).

Líšeň: Vítek – Jeřábek, Otrísal, Ševčík, Bednář – Kučera – Pašek (75. Krška), Málek (88. Fall), Matocha, Lutonský (63. Rolinek) – Silný (63. Zikl)..