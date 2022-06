Pro mě je to nejlepší angažmá, co jsem zatím zažil. Seděl mi přístup od realizačního týmu, klub skvěle vedou předseda Karel Hladiš a manažerka Dagmar Wallová. Oni se hodně přičinili o skvělé výsledky, které Líšeň v poslední době má.

V Líšni je většina kádru poloprofesionální, jak vám to vyhovovalo?

Ze začátku mi to vyhovovalo hodně. Protože v dřívějších angažmá, kde jsem měl profesionální smlouvu, tak jsem se už třeba den před zápasem podvědomě šetřil. Když se hrálo třeba v sobotu večer, tak jsem celý den vůbec nic nedělal. Ale tady v Líšni jsem často ještě den před zápasem šel do práce a pořád jsem tak byl v pohybu. Nevadilo mi to, měl jsem nastavený režim, který mi vyhovoval. Ale postupem času už jsem byl fakt unavený. Bylo to pro mě těžké, říkal jsem to už dříve realizačnímu týmu, že to takhle nedokážu dál dělat.

Milan Valachovič

(trenér Líšně):

Pro nás je to obří ztráta, za poslední dvě sezony dal šestadvacet gólů. Patřil mezi nejlepší hráče druhé ligy. Trochu jsme s jeho odchodem počítali už delší dobu, protože se o něj některé kluby zajímaly už před půl rokem. Přivedli jsme teď Adriána Čermáka ze Zbrojovky, který hraje uprostřed zálohy, je zkušeným fotbalistou a v Líšni už působil. Pak tady máme Machalíka, uprostřed může hrát i Šumbera nebo Matocha. Na pozici defenzivního záložníka jsme dávali i Černína, který tam vypadal dobře. Dříve hrála Líšeň bez Málka, tak se k tomu musíme postavit i teď. Zodpovědnost bude na jiných hráčích.

V minulých sezonách se skvěle dařilo jak týmu, tak i vám osobně. Mohlo něco být ještě lepší?

Je těžké hodnotit, jestli něco mohlo být lepší, vždy se dá něco vylepšit. Já jsem byl ale hrozně spokojený. Jak za tým, tak osobně. Dařilo se mi střelecky, měl jsem hodně asistencí. Pořád jsem trochu doufal v postup do první ligy, i proto jsem toužil po změně. Protože v Česku je dnes třicetiletý fotbalista považovaný za starého, já se tak ale třeba vůbec necítím.

V čem je podle vás hlavní důvod, že vám angažmá v Líšni tak sedlo, souviselo to s vaší pozicí na hřišti, kde jste byl hlavním tahounem ofenzivy?

Pro někoho to může být příliš velký tlak, když je ofenzivním tahounem týmu, mě to ale hrozně bavilo. Věděl jsem, že výkon směrem do útoku záleží dost na mě, ale měli jsme dobrou partu. Pomohl mi i trenér Valachovič, který mě znal a věděl, co potřebuju. On ví, že když jednou ztratím míč, tak příště situaci vyřeším dobře, věřil, že to ve mně je. Mohl jsem si pak na hřišti i víc dovolit, a to se mi líbilo.

O vašem přestupu z Líšně se mluvilo už dřív, byly to spíš spekulace nebo jste měl na stole nějakou konkrétní nabídku?

Přímo mě dřív nikdo neoslovil, ale slyšel jsem od známých a manažerů, že zrovna Karviná mě chtěla už před jarní částí sezony, abych jim pomohl v lize. Pak ale vzali jiného hráče. Takže už to asi bylo na spadnutí dřív. V zimě jsem vedení říkal, že nechci k fotbalu mít druhou práci a mám zájem odejít. Samozřejmě jsem věděl, že v Líšni je nějaký finanční strop a já toužil se věnovat fotbalu naplno.

Řešil jste nyní i další varianty, nebo Karviná byla pro vás tak zajímavá, že jste ji nemohl odmítnout?

Řešil jsem i nabídku z první ligy, ale s manažerem jsme usoudili, že Karviná je nejlepší varianta. Je to klub s velkými ambicemi, proto jsem se rozhodl, že to tak bude lepší.

Hrálo při vašem rozhodování roli, že tamní prostředí znáte, protože už jste působil v Hlučíně nebo Třinci?

Určitě to hrálo roli, věděl jsem, do jakého prostředí jdu. Z dřívějška už znám Karvinou, mám kamarády v Ostravě, takže mě nečekalo moc novinek. Neznal jsem teda skoro žádné spoluhráče, ale už jsem stihl zjistit, že jsou tam super kluci. Především jsem to měl ale nastavené, že když mě oslovil takhle velký klub, tak jsem se příliš dlouho nerozhodoval. Záleželo jen na Líšni, jestli mě pustí, což nakonec vyšlo.

Vaším snem je zahrát si první ligu, věříte, že Karviná je právě tím klubem, kde se vám to splní?

Důležité je, že v kádru především zůstala většina zkušených hráčů. Na prvních trénincích vypadalo mužstvo dobře. Hlavně jsem byl překvapený z toho jejich zázemí, to je fakt krása. Je to pro mě skoro až neskutečné, beru to jako velký posun.

Je rozdíl mezi Líšní a Karvinou opravdu až tak velký?

Určitě nechci nějak hanit Líšeň, protože vím, jak se tam všichni snaží, hodně třeba zlepšili regeneraci. Ale Karviná je něco jiného. Její stadion je nádherný a ani jsem nečekal, kolik lidí v klubu pracuje. Je to tam krásné. V zázemí je posilovna, skvělé podmínky pro regeneraci. Hlavně všichni zaměstnanci to tam mají jako hlavní práci, takže je to velký skok. Docela mě to až zaskočilo.

V Líšni jste byl tahounem ofenzivy, věříte, že budete mít stejnou pozici i v Karviné?

Věřím že ano, s tím mě do Karviné brali. Ale uvidíme, přišel nový trenér, je to pro mě nové prostředí. Snad se mi bude dařit. Přeci jen budu tam mít určitě větší konkurenci, takže se musím snažit.

S dobrými výsledky stoupala i očekávání od líšeňských fanoušků. Jste za to rád i proto, že v Karviné teď bude větší tlak na vítězství a postup?

My jsme tlak v Líšni příliš nevnímali. Vím, že fanoušci tam v poslední době byli namlsaní, a když se nám nepovedly dva zápasy, tak hned měli řeči, že je to špatně. Celkově ale tlak dělá hrozně moc, pak jsme si to vyzkoušeli na Žižkově, kde jsme totálně selhali. Je to úplně něco jiného hrát pod tlakem, a to mě v Karviné asi čeká. V tom jsme to měli v Líšni lehčí, že na nás neležela žádná velká tíha, všichni byli spokojení s našimi výsledky.

Až se ve středu rozlosuje druhá liga, podíváte se hned, kdy hrajete proti Líšni?

Jsem na to hodně zvědavý. Přeju si, aby vzájemný zápas byl nalosovaný až někdy na pozdější termín, určitě nechci hned hrát proti svým.

JAKUB TRUČKA