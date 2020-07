Zvláštní nádech pak může mít úterní domácí bitva s Vlašimí, která začíná na stadionu v Srbské ulici v šest hodin večer, právě pro pětatřicetiletého zadáka. V Brně mu po dvou sezonách končí smlouva, takže může jít o jeho derniéru v dresu Zbrojovky, pokud nedojde k baráži o nejvyšší soutěž. „Je to možné. Pořád si to nechci připouštět. Doba uplynula rychle a jednou to skončit musí,“ potvrzuje Eismann.

Pokud skutečně zamává profesionální kariéře, rád by to udělal stylově. „Nejvíc by pro mě byl postup. To pak můžu skončit se vším všudy,“ uvažuje protřelý obránce.

Zbrojovka už s jistotou zakončí ročník na druhé příčce za Pardubicemi, čímž si společně se třetí Duklou Praha zajistila účast v baráži. Kvůli koronavirové nákaze v Karviné se však neví, zda se dohraje prvoligová skupina o záchranu. V tom případě pak postoupí jen Pardubice.

Pokud nebude možné sehrát baráž, půjde nahoru i druhá Zbrojovka. Vše se rozhodne na pátečním grémiu Ligové fotbalové asociace. „Nejdůležitější je dostat se do ligy a je úplně jedno, jak to bude, jestli z druhého místa, nebo přes baráž. Ale musíme letos postoupit stůj co stůj,“ má jasno kapitán.

Zdroj: Deník / Markéta Evjáková

Eismann se po svém příchodu před dvěma lety z Karviné stal nedílnou součástí brněnské defenzivy, v loňské i letošní sezoně vynechal zatím vždy jen dva duely, jenže po jarním restartu soutěže se postupně vytratil ze základní sestavy.

I to napovídá, že se jeho profesionální fotbalová kariéra chýlí ke konci. „Samozřejmě má důvod, proč nastupuju sporadicky. Už jsem v nějakém věku a musím uvažovat i nad budoucností. Zbrojovka mi podala pomocnou ruku,“ praví nejasně.

Pokud Eismann opravdu na vrcholové úrovni skončí, může pokračovat u fotbalu v jiné roli. Nebo jej zcela opustí. „Ještě to nechci rozebírat, některé věci nejsou stoprocentní. V dalších týdnech se ukáže, jakým směrem se vydám. Nechám to plynout,“ říká chrudimský rodák.

V Brně naopak pokračuje slovenský fotbalista Peter Štepanovský, jenž prodloužil smlouvu do roku 2022.

Eismann gólem pomohl ve Vlašimi k remíze 2:2 v podzimní části soutěže. Středočeši jsou však jediný tým, který Brno v novodobé historii neporazilo. „V Prostějově jsme toho ukázali málo a v posledním utkání sezony chceme dojem napravit,“ zmiňuje bezbrankovou remízu na Hané brněnský kouč Miloslav Machálek.