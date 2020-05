Přece se dočkali. Líšeňští fotbalisté po téměř třech měsících opět nastoupili k utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, když přivítali čtrnáctou Vlašim. Sice to není zvykem, ale tentokrát na domácím hřišti vyšli střelecky naprázdno. Naopak o jejich prohře dvěma góly rozhodl vlašimský kapitán Ladislav Janda.

Zpočátku se příliš šancí diváci nedočkali. Nejprve pálil těsně vedle tyče hostující Dias a ve 43. minutě vystrašil vlašimského brankáře Ondřej Vintr.



A právě Vintr se nachomýtl k první trefě hostů, když v nastaveném čase prvního poločasu ve vápně fauloval Jana Závišku. „Vůbec jsem se ho nedotkl, on nadskočil a spadl. Neměl jsem záměr hrát hráče nebo balon a myslím si, že rozhodčí situaci posoudil naprosto špatně, že i na videu uvidí, že si tím asi nevyslouží pochvalu. Ovlivnil nám tím celý zápas, byl to gól do kabiny, a to nepomůže,“ komentoval penaltový zákrok Vintr.



Pokutový kop proměnil Janda a líšeňský trenér Milan Valachovič navíc při cestě do šaten obdržel žlutou kartu, když vyrazil za rozhodčími. „Měl jsem nutkání střídat už v poločase, protože výkon lídrů Machálka, Vintra nebo Demetera, na kterých jsme chtěli stavět, byl obrovské zklamání,“ sdělil Valachovič.

Líšeň - Vlašim 0:2

Poločas: 0:1. Branky: 45+2. (pen.) a 62. Janda.

Žluté karty: 63. O. Vintr, 89. Hlavica – 90. P. Breda.

Rozhodčí: Vojkovský – Mojžíš, Bureš.

Držení míče: 48 % – 52 %.

Střely celkem: 3:10.

Střely na branku: 1:6.

Rohy: 10:8.

Líšeň: Vítek – Jeřábek, Hlavica, O. Ševčík (C), O. Vintr (63. Černín) – Málek (81. Minařík), Kučera, Demeter (63. Matocha), Rolinek – T. Machálek (63. Silný), Zikl (81. Vasiljev).

Vlašim: Řehák – Hašek, Vedral, Broukal, Frizoni (81. Mil. Kadlec) – P. Breda, Blecha, Záviška, Janda (C) (73. V. Svoboda) – Diamé, Dias (86. Januška).

Několikrát své spoluhráče zachránil i brankář Jan Vítek, který si poradil s hlavičkou Filipa Vedrala i střelou Závišky. „Byli jsme pozdě u druhých balonů, které jsou důležité, a ani situace jeden na jednoho z lajny, co chceme hrát, nám nevycházely,“ hodnotil Vintr.

Líšeňští fotbalisté zachybovali v 62. minutě podruhé a hostující Janda se znovu prosadil, když přeloboval bezmocného Vítka. „Obrovská chyba Jeřábka, který situaci špatně vyhodnotil a protihráč šel sám na brankáře. Soupeři, který hraje z bloku a čeká na své šance, to vyhovovalo,“ uvědomoval si Valachovič.

A v ten moment sáhl hned ke třem střídáním a změnil herní systém týmu na 3-5-2. „Pak jsme si vytvořili šance a soupeř neměl tlak, naopak jsme mohli dát gól a dohrát zápas v jejich šestnáctce, ale bohužel se to nepovedlo,“ litoval Valachovič.

O drama se přece jen mohla postarat právě jedna z trojice nových tváří na hřišti, ovšem Matocha ve třech šancích selhal. „Pokud máme přemýšlet o zisku bodů, tak musíme hrát vzadu na nulu, protože budeme těžko střílet branku. Ty nám v zimě odešly a i v přípravě jsme z patnácti příležitostí dali jen dva góly,“ stěžoval si Valachovič.



Vlašim tak udržela nulu a poprvé od 21. září se jí opět podařilo bodovat na hřišti soupeře. Tehdy uhrála remízu v Chrudimi. „Mám výborné pocity, protože hrajeme o záchranu a první zápas po přestávce jsme uhráli super výsledek. Penalta nám pomohla, ale druhý poločas jsme si vytvořili i jiné situace. Neodevzdali jsme špatný výkon a dovolím si říct, že jsme vyhráli zaslouženě,“ pochvaloval si vlašimský trenér Daniel Šmejkal.

Líšeň odehrála utkání před komorní atmosférou. Za brány areálu se dostali se zakrytými ústy a nosem pouze majitelé permanentek. Organizátoři museli splnit limit tří set lidí. „My se klaníme někomu, že nás pustí hrát, když do obchodních center pustí deseti tisíce lidí a tady může být tři sta lidí venku, když už není ani povinnost nosit roušky, ale nejsme schopní to ovlivnit,“ nechápal Valachovič.

VÁCLAV PETRŮ

PAVEL ŠŤASTNÝ