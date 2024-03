Třaskavý duel přichází na řadu hned v úvodním jarním kole. Pražská Dukla i brněnská Zbrojovka touží po postupu do nejvyšší fotbalové soutěže a jak reálné jsou jejich ambice, napoví vzájemný duel sedmnáctého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, který na Julisce začíná v sobotu od dvou hodin odpoledne.

Druhou Duklu a šestou Zbrojovku dělí v tabulce pět bodů. „Očekávám klasický první zápas. Věřím, že jsme dobře nachystaní, pomůžeme si organizací hry, na které jsme pracovali, dokážeme být nebezpeční a utkání zvládneme,“ přeje si brněnský kouč Tomáš Polách.

Obě mužstva spojuje fakt, že v utkání nemohou nasadit své nejlepší střelce. Brněnský kapitán Jakub Řezníček, který s dvanácti góly vede tabulku kanonýrů druhé ligy, stojí kvůli čtyřem žlutým kartám. Lukáš Matějka, jenž nasázel na podzim šest branek, byl vyloučen v pohárovém čtvrtfinále v Opavě minulý víkend. „Zažívám to poprvé, nezáviděl jsem těm klukům, kteří makají dlouhou přípravu a pak nemůžou hrát. Není to nepříjemné, ale tak to je, počítali jsme s tím s trenérem. Musím si počkat o týden déle,“ hlásí Řezníček. „Budu klukům fandit a doufám, že to zvládneme,“ doplňuje.

Ten v pořadí kanonýrů přišel o většinu rivalů, protože se přesunuli do první ligy. „Tady se mi góly nepočítají (do Klubu ligových kanonýrů mu chybí dva zásahy – pozn. red.), navíc jsem to už jednou vyhrál. Mám cíl Zbrojovku a ne sebe. Chci jít do ligy a dát dva góly. Věřím, že postoupíme a ta možnost bude,“ doufá pětatřicetiletý útočník.

Na vedoucí Vyškov, který v sobotu od půl třetí odpoledne nastoupí v Kroměříži, však ztrácí Zbrojovka devět bodů. „Ten rozdíl je velký, ale stále věřím. Když to nevyjde, proč nezkusit být první, kdo projde do ligy z baráže?“ ptá se.

Dukla, která podzimní duel v Brně vyhrála 2:0, v zimě nelenila a získala zvučné posily: Murise Mešanoviče, Jakuba Horu nebo Matěje Helešice. „Vzali zajímavé hráče, kteří prošli ligou, kvalita mužstva se možná ještě zvedla. Respektujeme sílu soupeře, ale zaměřujeme se na náš výkon a věci, které chceme, aby byly vidět v utkání. To je pro nás alfa a omega. Poslední zápasy přípravy s olomouckým béčkem i Komárnem už splňovaly, co od mužstva chceme,“ podotýká Polách.