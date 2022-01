„Ambici hrát první ligu určitě pořád mám, ale nejsem už nejmladší, mám manželku, malé dítě a z toho pohledu je pro mě důležité, aby nabídka dávala smysl z rodinného hlediska. Nechci strávit rok na ubytovně nebo dojíždět, lámat to přes koleno není vhodné,“ řekl osmadvacetiletý Lutonský.

Milan Lutonský

narozen: 10. srpna 1993 ve Vyškově

post: levý obránce/záložník

současný klub: SK Líšeň

bývalé kluby: Zbrojovka Brno, Jablonec, Prostějov

bilance v první lize: 140 zápasů, 6 gólů a 9 asistencí

bilance v této sezoně druhé ligy: 15 zápasů, 1 gól

Ten zamířil do brněnského celku v září roku 2020 a okamžitě zakotvil v jeho základní sestavě. V této druholigové sezoně naskočil do všech patnácti utkání a v nich zaznamenal 1349 minut. Na levém kraji hřiště se stal jistotou do defenzivy a zároveň i nebezpečím pro soupeřovu obranu. „Kromě jednoho zápasu jsem nastoupil pokaždé v základu a kondičně se cítím dobře, zápasové vytížení mám neustálé a i nějaký gól jsem dal. Z toho hlediska jde pro mě o úspěšné období,“ zamyslel se Lutonský.

I proto o něj už v prosinci projevily zájem prvoligové Teplice, které se po podzimní části v tabulce nacházejí na předposledním patnáctém místě a nyní posilují kádr pro jarní boje o záchranu. „Teplice byly v řešení, ale co jsem měl zprávy, jejich nabídka nebyla pro Líšeň zajímavá. Jednání se nedostala do takové fáze, že bych něco řešil. Zástupci klubu mi řekli, že se mnou budou v kontaktu ještě v lednu, měli prý i jiné alternativy,“ nastínil obránce brněnského celku.

Prvoligová mužstva loví posily ve fotbalové Líšni, na odchodu jsou dvě opory

Na startu zimní přípravy se tak ve středu hlásil na líšeňském stadionu v Kučerově ulici, kde se svěřenci trenéra Milana Valachoviče potkali po téměř měsíci a půl. „Pauza byla opravdu dlouhá, možná jedna z nejdelších za poslední dobu, co si vzpomenu. Návrat do tréninku byl ale příjemný, všichni jsme se těšili na začátek přípravy, že se uvidíme a zahrajeme si fotbal,“ líčil Lutonský.

Poslední soutěžní utkání odehráli Líšeňští loni 21. listopadu, když na hřišti pražské Sparty B prohráli 1:2. V sobotu od jedenácti hodin dopoledne už je čeká přípravný duel s prvoligovým Zlínem na jeho hřiště ve Vršavě. Pouze po třech dnech tréninku. „Nikdy jsem neměl problém naskočit znovu do přípravy, ale v pauze jsem se tedy nepřetrhal. Volno po podařeném podzimu jsem si užil, trávil jsem čas s rodinou, později už jsem ale taky něco odběhal, takže jsem připravený,“ pravil hráč, jenž pochází z Rybníčku na Vyškovsku.

Přesto byl o vánočních svátcích obezřetný. „Stačí mi málo a mám hned kilo nahoru. Bylo potřeba si dát na to pozor, abych se nedostal do extrému. Za týden nebo dva se ale tréninkem tělo vrátí zase do normálu,“ ujistil Lutonský.

Slovo baráž nechci ani vyslovit, říká Valachovič. Líšeň zřejmě přijde o útočníka

Líšeňští fotbalisté mají před startem jarní části soutěže o motivaci postaráno. Ve druhé lize se totiž aktuálně nacházejí na třetím místě, deset bodů za vedoucí Zbrojovkou Brno. „V přípravě nesmíme polevit, naopak je potřeba přidat, trénovat na sto procent a zaměřit se na věci, které nám nešly. Třeba abychom zvládli líp závěry zápasů, ve kterých jsme ztratili několik bodů. Chceme se dostat do třetího místa, ale v soutěži je víc týmů, které určitě zabojují o postup. Pokud se baráž povede a skončíme třeba před Opavou nebo Duklou, bude to pro Líšeň super,“ zmínil Lutonský.

Jenže na Valachovičův tým čeká v zimě náročná zkouška, když Líšeň opustili záložník Jakub Kučera a nejlepší střelec mužstva Jan Silný. „ Máme měsíc a tři čtvrtě, aby se někdo jiný dostal do takové pohody a formy, aby se ho pokusil nahradit. Nedá se říct, že musíme najít druhého Siláka, máme Zikliče (útočník Martin Zikl – pozn. red.), který je sice typově jiný, ale může být stejně platný,“ dodal Lutonský.