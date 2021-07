Už minulou sobotu v generálce proti Baníku Ostrava B, který Líšeň porazila 2:1, nastoupil na víc než dvacet minut. Přesto proti Žižkovu se s ním prý úplně do sestavy nepočítalo. „Pro mě je každá minuta na tréninku i v zápase spíš taková zkouška. Co jsem poslouchal v týdnu od trenérů, vypadalo to, že na hřiště ani nepůjdu, nechtěli mě tam dát. Nakonec se ale rozhodli jinak, což je asi dobře," líčil s úsměvem Silný.

Ze střídačky naskočil do akce v 75. minutě místo dalšího líšeňského střelce v zápase Šimona Chwaszcze. Silný se už o pět minut později dostal do střetu s žižkovským stoperem Davidem Březinou, který ho před pokutovým územím stáhl k zemi a dostal druhou žlutou kartu. „Zatahal mě za rameno a aspoň, že za to dobré. Já s tím ale do toho jdu, že se něco takového může stát, a i kdyby mě zatahal za to pravé, věřím, že vydrží," prohlásil líšeňský útočník.

Před zraněním odehrál poslední soutěžní utkání 22. května v Hradci Králové, jeho zápasová pauza trvala pouze měsíc a půl. „Náš doktor říkal, že zlomenina není až takový problém, ale horší je vykloubené rameno, které se hojí dokonce až tři měsíce. Honza ale není z této planety, je mimozemšťan, protože hráč, který se léčí s kolenem půl roku, on je zdravý za měsíc. Nevím, odkud sem přiletěl," pravil líšeňský kouč Milan Valachovič.

Přesto ještě není rodák z Uherského Hradiště stoprocentně v pořádku. „Pravou ruku ještě vůbec nezvednu nad hlavu, kluci mi říkají, že běhám jak postižený," podotkl s úsměvem Silný.

Nyní pracuje především na fyzické kondici, i když v letní přípravě vynechal jen první dva týdny. „Když kluci trénovali, běhal jsem kolem stadionu po loukách. S rukou jsem hýbal opravdu jen omezeně, ale snažil jsem se aspoň nějak udržovat. Nejsem pořád připravený na sto procent, teď jsem možná na sedmdesáti, možná ještě míň, vím to a snažím se, aby to bylo na co nejvíc," zdůraznil Silný.

Momentálně chodí každý den na rehabilitace k Ivanu Jánskému, k fyzioterapeutovi brněnské Zbrojovky, se kterou se Líšeň utká v pátém kole na domácím hřišti. „Říkal mi právě, že to udělá tak, abych byl v pohodě až na šesté kolo," rozesmál se Silný a pokračoval: „Samozřejmě si z toho dělal srandu a chtěl mě hned od začátku dostat na hřiště co nejdřív. Patří mu velké dík, jak se mnou pracuje."