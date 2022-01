„Nezbývá nám nic jiného, než najít druhého Silného. Je pro nás velká výzva pracovat s dalšími hráči, dát jim šanci a makat na tom, abychom i na jaře podávali kvalitní výkony,“ nehroutil se ze ztráty ofenzivní opory líšeňský kouč Milan Valachovič.

S jeho mužstvem už od začátku zimní přípravy trénuje francouzský forvard Martins Toutou, jenž v minulosti oblékal dres Táborska, Teplica naposledy Zlína. „V Líšni jsem přes dva týdny a cítím se tady fakt dobře. Město i spoluhráči jsou v pohodě, hodně mi pomáhají, protože jsem v kabině nový a navíc jako jediný cizinec. Doufám, že společně dokážeme velké věci,“ řekl odhodlaně pětadvacetiletý fotbalista.

Na východě Brna je ovšem oficiálně jen na zkoušku. O jeho budoucnosti v klubu se prý rozhodne v nejbližší době a pravděpodobně zůstane.

Nováčci zařídili výhru Líšně se Šamorínem, kouč vyzkoušel náhrady za Kučeru

Toutou je totiž momentálně půl roku bez angažmá. V létě skončil ve Zlíně, kde v minulé sezoně odehrál pouze 56 minut v sedmi prvoligových zápasech. „To bylo pro mě hodně špatné období, ale to je prostě fotbal. Beru to jako minulost a teď se zaměřuju na budoucnost a na Líšeň, která je v tabulce velmi vysoko,“ prohlásil Toutou.

PŘÍPAD JAKO SILNÝ

Hlavním nedostatkem nováčka v líšeňském kádru je malé herní vytížení, podzim strávil doma ve Francii. „Silák byl taky nepřipravený, když k nám v zimě přišel z Kroměříže. A Kuba Kučera předtím rok nehrál kvůli zranění,“ připomněl Valachovič rychlý progres dvou hráčů, kteří se po angažmá v Líšni posunuli na začátku letošního ledna do nejvyšší soutěže. „Martinsova výhoda je, že má evropský pas a dřív už byl tři roky v Česku. My víme, do čeho jdeme,“ pokračoval kouč.

Bývalý hráč Paris St. Germain, FC Paříž a Sénart-Moissy se poprvé za Líšeň představil v úvodním duelu přípravy proti Zlínu, s nímž Brňané remizovali 2:2. První branku pak zaznamenal v sobotu, když přispěl k výhře 2:0 nad druholigovým slovenským Šamorínem. „V zápase jsem se cítil dobře a první poločas zvládl. Snažil jsem se udržet míč pro spoluhráče, presovat soupeře a nakonec jsem dal i gól. Byl to můj první v Líšni a doufám, že ne poslední. Určitě mi pomůže do dalších utkání,“ přál si.

Slib Peltovi a loučení v Líšni. Porvu se o místo, říká Silný o prvoligové výzvě

A 193 centimetrů vysoký Francouz v sobotním utkání naplno ukázal domácím fanouškům své přednosti, když často získal míč a pak ho podržel i s protihráčem na zádech. „Někdy je zápas těžký a takovým způsobem můžu mužstvu pomoct. Podržím balon a pak hned můžeme hrát do strany nebo za obranu,“ poznamenal Toutou.

V přípravě ho dosud ve druhém poločase střídal dorostenec Jiří Vlach. Hlavním konkurentem o místo v základní sestavě mu však bude Martin Zikl, jenž se tento týden zapojí do tréninku po zranění ruky. Další forvard v hledáčku líšeňského kouče zatím není.