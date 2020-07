Takže pořád nevíte, zda ukončíte kariéru?

Byl jsem zraněný, teď je to lepší, ale ještě jsem nezačal běhat. Zkusím kolo, eventuálně běhání a uvidíme, jak to bude vypadat. Třeba se mi to rozleží a ještě se posunu dál, nebo se naopak kariéra úplně uzavře.

Máte pořád chuť běhat, nebo byste si raději odpočinul?

Rozběhnout se chci určitě i v budoucnu, i kdybych třeba nehrál. Teď jde spíš o to vyzkoušet, jestli budu fungovat, nebo ne. Nebyl bych to já, abych se vyvalil na gauč. Jsem nervózní, když jsem dva dny doma a nic nedělám. Přemýšlím, kam bych šel a co bych dělal.

Manželka na vás tlačí, abyste nezůstával doma?

Byla by ráda, kdybych byl víc doma než za posledních dvacet let. Samozřejmě ví taky, že sport dělám celý život a potřebuji ho. Najdu si sám aktivitu, když nemůžu někdy přes den, aspoň večer dělám nějaké cvičení. Na to jsem v hlavě asi blázen, pořád mě sportování baví a doufám, že mě ještě dlouho bude bavit, i když to třeba nebude na vrcholové úrovni.

Takový přístup máte odmalička?

To by asi potvrdili rodiče, ale jako většina dětí mé generace jsem byl pořád venku, nemohli nás dostat ze hřiště, klasicky jsme kopali za barákem, dělali jakýkoli sport, nedali jsme se odtrhnout. Dneska je to trošku jinačí, ale mě to pořád zůstalo. Samozřejmě člověk musí být fit a nesmí mít žádné zdravotní problémy, aby něco mohl dělat.

Pořád slýcháte, že minimálně na druhou ligu stačíte. To vás nutí přemýšlet nad pokračováním?

Dobře se to samozřejmě poslouchá, ale člověk musí poslouchat i tělo a dívat se na rodinu, kterou jsem trochu šidil. Na druhou stranu si říkám, že v nejlepším se má skončit, když člověk má v povědomí dobré výkony, než kdyby to náhodou nešlo a byl odkopnutý jak pes. To se ve sportu a všude taky děje. To by pro mě bylo hořké, když jsem fotbal dělal celý život. Pořád si dávám dohromady nějaké věci a přemýšlím o tom.

Jan Polák

Narozen: 14. března 1981 v Brně

Hráčská kariéra: Zbrojovka Brno (1998–2002, 2016–2018), Liberec (2003–2005), Norimberk (2005–2007, 2014–2016), Anderlecht (2007–2011), Wolfsburg (2011–2013), Prostějov (2019–2020)

Reprezentace: A tým – 57 zápasů/7 gólů (1999 – 2011), účastník MS 2006 a ME 2008. U21 – 46/0 (ME 2002 – 1. místo, ME 2000 – 2. místo)U20 – 5/0 (MS 2001)

Láká vás jen druhá liga, nebo máte chuť zkusit nižší soutěže?

Právě nevím, jestli nižší soutěže… To říkám teď, ale za týden to bude třeba jinak. Nechávám si dvířka otevřená, nejsem definitivně rozhodnutý a nechci říkat, co bych dělal.

V nižších soutěžích by se na vás každý chtěl vytáhnout…

Samozřejmě na fotbal nezanevřu, chci hrát, ale zatím nevím, jestli se budu zapojovat do soutěží, nebo si jen čutnu s někým či budu dělat jiný sport. Přál bych si, aby rozhodování bylo jednodušší. (úsměv)

Trenéřina vás láká?

Kolem fotbalu chci pokračovat, ale v trénování úplně ne. To zase říkám teď, ale myslím si už delší dobu, že na trénování asi nejsem ten pravý. Musel by mě asi někdo přesvědčit nebo mi to ukázat, ale zatím nevím. Na to by musel člověk přijít, potkat se s někým a muselo by mě to zaujmout. Nechci nic plánovat dopředu, že musím být trenér za každou cenu, to musí vyplynout a hlavně bavit, aby z toho člověk měl dobrý pocit. Nebudu něco dělat, protože to třeba někdo chce, někde být z donucení taky nechci.

Užíval jste si poslední sezony v Prostějově?

Začátek asi nebyl ideální. Když jsem skončil ve Zbrojovce, bohužel jsem byl opět zraněný a dostával jsem se do toho déle, šlo o nějakou šlachu na koleni, která chtěla delší čas. Když jsem se v Prostějově zapojil do tréninku, bylo to po vlastní přípravě, kdy jsem sám rehabilitoval a dostával se do formy. Když jsem do toho naskočil, nebylo to jednoduché, chyběl mi rytmus, tréninky. První zápas jsem odehrál po třech měsících, s tělem to zamává. Nejsem žádný mladík, abych to vstřebal tak rychle. S Františkem Jurou (předseda Prostějova – pozn. red.) jsme si říkali, že to nebylo úplně ono a představovali si to jinak, taky jsem měl svoje názory a samozřejmě jsem věděl, že to není úplně optimální.

Ovšem po této sezoně jste se zase bavili jinak…

Teď jsme se tomu na konci ročníku zasmáli a říkal, že by byla škoda, kdybych končil, protože se mi enormně dařilo. Hezky se to poslouchá, ale možná by bylo dobré v pozitivní části kariéry končit. Kdyby mi bylo pětadvacet, byla by blbost tohle říkat, ale za chvilku mi bude čtyřicet. Z celkového hlediska jsem byl maximálně spokojený. Myslím, že jsem klukům pomohl, něco jsem jim snad předal a udělal maximum, aby Prostějov ve druhé lize hrál. Měli jsme úspěšné výsledky a nějakým způsobem se snad Prostějov zviditelnil.

Po trpkém konci ve Zbrojovce vás Prostějov příjemně nakopl?

Na začátku jsme se sžíval s novým prostředím i spoluhráči, nebylo to optimální, pak se všechno urovnalo a vstřebalo, samozřejmě i výsledky byly lepší, tím to člověka víc baví. I když jsme nehráli o špičku, přece jen jarní úroveň byla docela solidní. Když to nějak jde, fotbal taky baví, horší by bylo, kdybychom se trápili a třeba padali do třetí ligy. Před rokem jsme skončili devátí a teď jedenáctí, výsledky byly docela dobré a myslím, že jsme měli i navíc.

Prošel jste nejvyššími soutěžemi v Německu i Belgii, jaké angažmá ve vás zanechalo největší stopu?

V Německu jsme ve druhé sezoně vyhráli Německý pohár, potom jsem šel do Anderlechtu, rok nato jsme vyhráli pohár a po třech letech ligu. Určitě to byla příjemná zkušenost, hraje se líp před plnými stadiony. Konkurence je větší a když víte, že se s hráči můžete rovnat, nastupujete pravidelně, jde o takové zadostiučinění. Než někde venku jen někomu zabírat místo, je lepší, když se člověk popere a zanechá nějakou stopu. Samozřejmě spousta kluků z České republiky zanechala venku výraznější stopy, ale vždycky to musí člověk potvrdit výkony na hřišti. Jsem rád, že jsem mohl nějakou dobu strávit v zahraničí a povedlo se to.

Dokonce 57 starty v reprezentaci jste potvrdil, že nešlo o výstřelek jedné sezony, ale o dlouhodobě vysokou výkonnost.

Nebylo vždycky všechno optimální, ale jsem rád, že jsem odehrál dost zápasů a tvořil součást několika reprezentačních týmů. Jsem hrdý, že jsem mohl reprezentovat.

Existuje stále varianta, že po kariéře budete pokračovat ve Zbrojovce?

Když jsem se vracel do Brna, psalo se v článcích, že bych tam potom zůstal, ale k tomu nedošlo. Jsem dva roky v Prostějově, s nikým z Brna jsem v kontaktu nebyl a nerad bych to víc komentoval.

Co říkáte na postup Zbrojovky, i když jste byl její soupeř?

Ve dvou sezonách jsem odehrál jediný zápas a to ještě ten první, který jsem hrál za Prostějov. Samozřejmě Zbrojovce a klukům moc přeju, aby si vyzkoušeli první ligu, protože je to něco jiného, poměří si svoje schopnosti, jestli na to mají. Zbrojovka ovšem dokázala výkony na jaře, kdy hrála pěkný fotbal a dávala plno gólů, že postup byl zasloužený, i když se o něm rozhodlo od stolu.

Objevila se také informace, že by o vás stálo Blansko, druholigový nováček. Co vy na to?

Moc jsem se tomu nevěnoval. Když jsem v Prostějově říkal, že budu končit, vůbec jsem nepřemýšlel, že bych šel do Blanska. Nevím, zda by šlo o dobré rozhodnutí, kdybych odešel z Prostějova, kde jsem to měl zažité a tým šlapal, zase do jiného týmu a musel si zvykat na jiné spoluhráče, navíc Blansko bude nováček, bylo by to jiné. Znám Oldu Machalu (trenér – pozn. red.), s Oldřichem Mertou (mecenáš klubu – pozn. red.) jsem v kontaktu od doby, co jsem hrál ve Zbrojovce, kde taky byl. Samozřejmě si to lidi asi chtějí spojovat, ale to neznamená, že tam půjdu hrát.