Nepříjemnou zprávu před důležitým soubojem s Příbramí se dozvěděla fotbalová Zbrojovka Brno. Klub musí kvůli rasistickým poznámkám a použití pyrotechniky při dva týdny starém utkání v Drnovicích s Vyškovem zaplatit šedesát tisíc korun. Na svém čtvrtečním zasedání o tom rozhodla Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Už v pátek od pěti hodin odpoledne před kamerami ČT Sport čeká v tabulce druhé ligy jedenácté brněnské fotbalisty utkání na hřišti desáté Příbrami.

Atmosféra při derby mezi Vyškovem a Zbrojovkou | Video: Václav Petrů

„Příbramský tým je poskládaný kolem zkušeného Josefa Hušbauera, v kádru má řadu zajímavých hráčů. Poslední zápas Příbrami byl trochu atypický, padlo devět branek (Středočeši prohráli 3:6 s Chrudimí - pozn.red.). Ani nám se poslední zápas nepovedl a chtěli bychom prohru odčinit ideálně hned v nejbližším utkání," pověděl pro klubový web brněnský trenér Lukáš Kříž.

Brňané v sobotu po dalším nevyvedeném výkonu prohráli doma 1:0 s Opavou a už jsou opět jen čtyři body nad patnáctou sestupovou pozicí, kterou drží Prostějov. „Už jsem říkal několikrát, jdeme zápas od zápasu. Samozřejmě dělí nás jen čtyři body do sestupu, v hlavách to možná někde je, ale chtěl bych, aby to tam kluci neměli,“ podotkl brněnský lodivod.

Ten nemůže ve středních Čechách spoléhat na služby vykartovaných Tomaše Smejkale a Denise Granečného a po boku nebude mít kvůli červené kartě z minulého utkání ani svého asistenta Marka Zúbka, ale může se spoléhat na dva navrátilce. „Připraven už by měl být Lukáš Endl, který do minulého utkání nezasáhl, a po trestu se vrací Koželuh," dodal Kříž.

Říjnový vzájemný duel obou soupeřů vyhrála v Brně Příbram 1:0 po trefě bývalého hráče Zbrojovky Jakuba Nečase, který je s pěti góly nejlepším střelcem středočeského celku.