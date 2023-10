Pátá příčka a osm bodů ztráta na vedoucí Vyškov. Tak si aktuálně stojí fotbalisté Zbrojovky ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. „Soutěž ještě bude dlouhá, musíme se z toho oklepat. Chápu, že fanoušci jsou nespokojení. Chtějí se radovat, vítězit,“ hlesl brněnský trenér Luděk Klusáček po domácí prohře 0:1 s Příbramí.

Brněnský trenér Luděk Klusáček. | Foto: FC Zbrojovka Brno

Zároveň si uvědomuje, že třetí druholigová porážka doléhá i na jeho pozici. „Tlak na trenéra je ve chvilce, kdy podepíšete smlouvu, speciálně v klubu s ambicemi, jaké má Zbrojovka. To je normální a rozumím reakcím fanoušků, kteří jsou zklamaní,“ řekl kouč.

Zbrojovka se nenachází ve výhodné pozici, podle trenéra má vliv taky zapracování mladíků. „Je tu nějaký reálný stav, kdy jedním z cílů před sezonou bylo i zapracování mladých hráčů. Tak jako se před dvěma lety obouchával Endl, stejně tak za rok za dva může být jedním z nejlepších hráčů třeba Hamza. K tomu patří samozřejmě i nějaká nevyrovnanost výkonů,“ podotkl Klusáček.

Proti Příbrami nastoupilo stoperské trio Ondřej Šlapanský, Jiří Hamza a Lukáš Endl, z nichž nejstarší byl dvacetiletý Endl. „Podobně hrajeme poslední zápasy. Bohužel závěr pak poznamenalo školácké vyloučení,v deseti to bylo složité, přesto jsme šance měli,“ připomněl kouč dvě žluté karty Josefa Koželuha. „Je to naivita, která souvisí s nějakými zkušenostmi, obě karty byly zbytečné,“ dodal.

Zbrojovka z posledních tří druholigových duelů dvakrát nevstřelila branku, v největší příležitosti proti Příbrami trefil kapitán Jakub Řezníček tyčku. „Bylo na něm vidět, že si to hodně bere. Prošel si složitým obdobím, kdy poslední dva týdny překonával zranění. Teď mu pomůže trénink, musí se do toho dostat. Celkově jsme rádi, že teď máme čtrnáct dní na to dát se dohromady,“ uvedl.

První a druhou ligu totiž aktuálně přerušila reprezentační přestávka, která Zbrojovce přijde vhod. „Třeba takový Pepa Divíšek absolvoval za poslední dva týdny dva tréninky, Ondra Pachlopník nám z toho pro nemoc zase vypadl. Jsem rád, že přišla repre pauza, hodně nás to trefilo. Spíš než teambuilding by nám prospěly lázně,“ usmál se Klusáček v reakci na možné nefotbalové aktivity.

Brněnský celek potřebuje nejen vyprázdnit marodku, ale také pořádně potrénovat. „Doufám, že se někteří z marodů postupně objeví, plus se vrátí vykartovaní hráči. Bohužel i David Jambor je aktuálně zraněný,“ zmínil trenér záložníka, který vynechá i reprezentační sraz.