„Určitě jde o vzpruhu do kabiny, po tom prohraném zápase nám tahle výhra teď psychicky hodně pomůže,“ prohlásil líšeňský záložník Jakub Kučera.

Přestože má v popisu práce především defenzivní úkoly, proti Dukle se gólově prosadil hned dvakrát. „Naposledy jsem dal dvě branky ještě ve Vítkovicích (27. října 2017 – pozn. red.) proti Frýdku. Je fajn, že se mi to zase povedlo,“ culil se Kučera.

Poprvé se trefil už v deváté minutě střelou z hranice pokutového území. Na 3:0 pak zvyšoval v šedesáté minutě, když po neúspěšném protiútoku Líšně chyboval v rozehrávce hostující brankář Filip Rada.

Toho ke ztrátě míče donutil dotírající útočník Jan Silný. „Dukla hraje všechno nakrátko, proto jsme chtěli hrát v bloku, dobře ji dostoupit, agresivně získávat míče a chodit do brejků. To byl náš záměr a kluci ho splnili do puntíku,“ uvedl líšeňský kouč Milan Valachovič.

Líšni proti Dukle chyběli na pravém kraji hřiště zraněný záložník David Pašek a obránce Michal Jeřábek, který pykal za čtyři žluté karty. Přesto se z této strany domácí prosadili. K centru Jaroslava Málka se výrazně skrčil Silný a hlavou ve 29. minutě zajistil dvoubrankové vedení.

Dukla ale měla podle předpokladů míč v držení častěji. „Nechávali jsme soupeře rozehrávat u jejich šestnáctky, protože tam není nebezpečný, a po zisku míče jsme hráli hned za krajní stopery,“ přiblížil Valachovič.

Právě z těchto pozic se do šancí dostával Silný, jenže v samostatném úniku neuspěl. Po dalším Málkově centru trefil v 66. minutě břevno.

Brňané v této sezoně s pražským celkem uhráli čtyři body. „Už od pondělí jsem u kluků cítil obrovskou chuť. Ještě nedávno se nikomu ani nezdálo, že by Líšeň mohla hrát s Duklou mistrovský zápas, a my jsme s ní v jednom ročníku remizovali a teď vyhráli. Pro klub jde o historický úspěch,“ uvedl Valachovič.

Zato Pražané neprožívají ideální start do jarní části soutěže, v pěti utkáních si totiž připsali jen čtyři body. „Jeli sem určitě s takovým tlakem na mužstvo, že chtějí odčinit poslední zápasy, ale nám se povedlo vyhrát 3:0,“ těšilo Valachoviče.

Jeho tým se v druholigové tabulce nachází na druhém místě. Na vedoucí Hradec Králové ztrácí tři body. Další duel odehraje v sobotu na hřišti páté Chrudimi.

SK Líšeň - FK Dukla Praha 3:0 (2:0)

Branky: 9. a 60. Kučera, 29. Silný.

Rozhodčí: Matějček – Poživil, Černoevič.

Žluté karty: 58. Krška – 37. Kovernikov, 77. J. Peterka, 82. D. Souček.

Hráno bez diváků.

Líšeň: Veselý – Bednář, Otrísal, O. Ševčík (C), Lutonský – Kučera – Minařík (74. Šteigl), Málek (89. Fall), Matocha (89. Szotkowski), Krška (82. Rolinek) – Silný (74. Zikl).

Dukla Praha: F. Rada – Ayong, J. Peterka (C), Chlumecký – D. Souček, Doumbia, Barac (76. Ullman), Kovernikov (46. Trávníček) – Hadaščok (63. David Kozel), Fábry (76. Fišl), Šebrle (46. Kim).