Přestože měl Zlín lepší úvod, po čtvrthodině hostující tlak otupil povedeným blafákem Michal Ševčík, který poslal Zbrojovku do vedení. Ve 27. minutě srovnal lehkou tečí Tomáš Poznar, ovšem tři minuty před přestávkou vrátil brněnskému celku vedení Jakub Přichystal.

Devět minut po přestávce pak zvýšil Martin Sedlák. Jenže v poslední půlhodině prvoligový sok srovnal, nejprve se prosadil v 63. minutě Jan Hellebrand a pět minut před koncem uzavřel skóre Libor Bobčík.

Ztracená výhra brněnské trenéry i přes přípravný ráz utkání mrzela. „V úvodu byl soupeř aktivnější, ale po dvacáté minutě jsme se s tím srovnali a poločas vyhráli. Druhý poločas byl z naší strany hlavně ofenzivě velmi vydařený, ale měli jsme dát víc gólů. Vítězství jsme ztratili, sice to není tak podstatné, ale vždy se hraje na výsledek,“ uznal asistent brněnského kouče Jozef Dojčan.

Až na nového gólmana Jakuba Šimana se ve druhé půli brněnská sestava zcela vyměnila. „Chtěli jsme vidět všechny hráče v zatížení, v tom tohle utkání splnilo účel. První týden přípravy jsme trénovali doopravdy tvrdě, i proto zápas hodnotím relativně pozitivně. Šli jsme do něj z plné zátěže, zatímco soupeř má dva týdny do ligy, takže je v jiné fázi přípravy. Všichni hráči bojují o své místo v týmu, dávají do toho všechno,“ potěšilo Dojčana.

Zbrojovka Brno – Fastav Zlín 3:3 (2:1)

Branky: 16. Ševčík, 42. Rogožan, 54. Sedlák – 27. Poznar, 62. Hellebrand, 85. Bobčík.

Zbrojovka Brno – 1. poločas: Šiman - Hrabina, Endl, Hlavica, Lhotecký – Rogožan, Texl, Mach, Ševčík – Přichystal, Řezníček. 2. poločas: Šiman – Hrabina (66. Lhotecký), Štěrba, Kamenský, Bariš – Štepanovský, Čermák, Kohoutek, Fousek – Sedlák, Hladík.

Zlín: Dostál (46. Rakovan) – Cedidla (46. Nečas), Kolář (46. Kulíšek), Simerský, Matejov – Fillo (46. Fantiš), Conde, Hrubý (46. Hellebrand), Janetzký (46. Bobčík), Hrdlička – Poznar.