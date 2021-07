V sobotu jste poprvé nastoupil do přípravného utkání, Zbrojovka v generálce remizovala 1:1 ve Zlíně. Jak jste se na hřišti cítil?

Úplně ideální to nebylo, když jsem koukal večer na záznam. Přece jen jsem nehrál čtyři měsíce, naposledy 21. března s Bohemkou. Myslím, že jsem to odběhal a utkání snad zvládl dobře. Každým zápasem to snad bude lepší. Musí být.

Trenér Dostálek vás chválil za bojovnost, ještě potřebujete nabrat herní praxi?

Ani nevím, že mě chválil. Jsem rád, bojovnost tam asi je, mám nějaké zkušenosti a měl bych se o to poprat. Pro každého hráče je důležitá zápasová praxe, kterou jsem teď neměl.

Do Brna se vracíte po čtyřech letech. Přijde vám, že je to tolik roků?

Ani ne, všechno mi připadá stejné, až na pár kluků, kteří odešli, místo nich přišli mladší. Když to vezmu od vedení, kustoda a doktorů, všechno zůstalo stejné, stadion taky, jen pár hráčů se protočilo.

Z vás je třicátník, jakou změnu vnímáte na sobě?

Jsem starší, ale myslím, že fotbal nebo dávat góly pořád umím, což jsem dokázal všude, kde jsem byl a dostával příležitost. Předminulý rok jsem byl skoro nejlepší střelec ligy, kdybych kvůli covidu nepřišel o poslední dvě kola. (V sezoně 2019/2020 dal Řezníček 12 gólů, nejlepší střelci Petar Musa a Libor Kozák jich vstřelili 14 – pozn. red.). Myslím, že za rok se moc nezměnilo, góly jsem dávat nezapomněl. Doufám, že budu střílet branky, pošlapeme jako tým a půjdeme za svým cílem, který je jasný.

V Teplicích jste už nechtěl pokračovat?

Dlouho dopředu jsem věděl, že už tam nebudu, takže jsem ani nepřemýšlel, zda bych tam chtěl zůstat. Samozřejmě bylo plusové, že jsem mohl dojíždět, máme barák u Prahy. Trenér měl ovšem jiné představy a prostě jsem se musel poohlížet po další práci.

V Teplicích jste v uplynulém ročníku zasáhl do osmnácti utkání a vstřelil jedinou branku. Proč se vám nedařilo?

Minulá sezona byla celkově blbá, vyměnil se trenér, do toho covid, pak jsem měl svalové zranění. Přišel nový trenér, který měl jiné představy, na hřiště jsem se moc nedostal, nebylo to jako za kouče Hejkala. Není to vždycky růžové, ale nerad bych to rozebíral.

Trenér Radim Kučera už vám tolik nevěřil?

Měl jiné představy. Sice to vypadá, že jsem nedával góly, ale ani jsem pořádně nebyl na hřišti, od začátku jsem odehrál pět zápasů, pak mě tam trenér Kučera dal na jeden, když se zranil Mareš. Sezona byla divná, hráli jsme o záchranu, nedařilo se nám, nebyli jsme v laufu, táhlo se to s námi. Byli jsme rádi, že skončila a Teplice se zachránily.

Nabídka z nejvyšší soutěže nepřišla?

Nechávám to na manažerovi, nechtěl jsem mu pořád volat a být nervózní. Řekl jsem mu, že až bude něco konkrétního, ať mi zavolá. Zkoušel i zahraničí, něco z Polska, ale majitel Zbrojovky Bartoněk byl velice konkrétní, takže nebylo na co čekat.

Jeho nabídka vás zaujala natolik, že vás neodradila ani druhá liga?

Nabídka byla hodně zajímavá. Samozřejmě mi trošku vrtalo hlavou, jestli nejdu nějak dolů. Druhou ligu jsem nikdy nehrál, šrotovalo mi to, ale řekl jsem si, proč to nezkusit. Když postoupíme, budu mít taky hezký zážitek, zase něco nového do své sbírky, poznám euforii z postupu. Možná jsem se pozastavil nad tím, zda ještě mám na ligu, ale byla to jen chvilka. Brno mám rád, oslovilo mě a rád jsem tu nabídku přijal.

Závisí délka vašeho kontraktu na postupu do první ligy?

Smlouva je na jedna plus jedna, když se za rok postoupí, je to jasné. Pobavíme se co dál, ale vůbec bych neuvažoval, že nezůstanu. Když se nepostoupí, tak taky ne. Chci hrát i další rok v Brně. Mám Brno rád a jdu sem s jediným cílem, když se nepovede hned, snad to zvládneme příští rok. Musíme dělat všechno pro to, abychom postoupili.

Druhou ligu jste dosud nehrál, co od ní očekáváte?

Očekávání jsou všelijaká, fakt nevím, poznám to až po prvních pár kolech. Na Brno se všichni vyhecují a chtějí si na něj vyšlápnout. Nebudeme to mít jednoduché, půjdeme postupně a uvidíme. Nezbývá nám nic jiného než to zvládnout.

Vyhovuje vám, že v Brně na vás bude větší zodpovědnost, ale o to větší bude i tlak?

Mně to nevadí. Všude, kde jsem cítil důvěru trenéra a hrál, tam jsem dával góly. To se snad ani zapomenout nedá. Je to taky o štěstí, aby tým hrál dobře, vytvářeli jsme si šance, když budeme mít jednu příležitost za zápas, moc gólů se dávat nedá. Věřím, že ve druhé lize budeme dominovat, vytvářet si šance a myslím, že mám schopnosti na to je proměňovat. Když bude tým šlapat, jak má, nemám strach, že bych góly nedával.

Opět se v jednom týmu potkáváte s Pavlem Zavadilem, je to příjemné setkání?

Strašně příjemné. Byli jsme furt v kontaktu už od našeho prvního angažmá. I když jsme spolu čtyři roky nebyli v kabině, pořád jsme si volali, kamarádství nám zůstalo. Pro mě je bonus, že si spolu ještě můžeme kopnout.

Když ho vidíte na hřišti, řekl byste, že je mu 43 let?

Samozřejmě rychlost se ztrácí, ale fotbalově, v kabině a mentorsky je nenahraditelný. Je strašně dobře, že přišel a určitě nám pomůže.

Plánujete v Brně bydlet?

Koupili jsme barák u Prahy, kde jsme s rodinou šťastní, takže je to složité. Musím si v Brně najít byt, kde budu sám, holky za mnou budou jezdit, nebo já za nimi. Už mám dvě dcery, starší jde do první třídy, takže nepřipadá v úvahu, aby šly do Brna se mnou. Kdyby nešla do školy, jdeme sem všichni, takhle s nimi manželka bude doma a budeme nějak pendlovat. Nevidím v tom nějaký problém.